Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине

Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в лотерею.

Житель Павлограда в Днепропетровской области третий раз за последние четыре месяца выиграл немалый лотерейный приз. Об этом сообщает msl.ua.

Недавно мужчина сорвал «куш» в лотерее «Победная 4». Павлоградец выиграл 173 тысяч гривен.

Фартового павлоградца зовут Владимир. Мужчина говорит, что и сам не может вспомнить, сколько раз ему уже удалось выигрывать достаточно большие суммы.

Я выигрывал у «Лото-Забава» 7 500 гривен, у «Спортпрогноз», «Победная 4» и еще в нескольких лотереях, — рассказывает Владимир.

Мужчина говорит, что не тратит на лотерее много денег, а покупает самые дешевые билеты.

Своей любимой лотереей Владимир считает «Победную 4». Именно в этой игре Владимир чаще выигрывает.

В канун Нового года я купил билет за 5 гривен и выиграл 43 000 гривен, неделю назад выиграл 4 000 гривен, а 25 марта выиграл 173 000 гривен. Вот теперь думаю, может попытаться выиграть полмиллиона? – рассказывает мужчина.

Относительно планов на выигранные средства Владимир сообщил, что уже знает на что их потратит, но хочет оставить свои планы в тайне.

Напомним, ранее в Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш.

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