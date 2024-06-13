Три компании из Днепропетровщины будут помогать отстраивать Украину

Представители компаний приняли участие в Конференции по восстановлению Украины и продемонстрировали свою работу во время полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, посетивший Конференцию по восстановлению Украины.
«Приятно видеть бизнес с Днепропетровщины на Конференции по восстановлению Украины. Бизнес, во время войны демонстрирующий устойчивость.
Враг беспощадно атакует Днепропетровщину. Однако даже в таких условиях бизнес не сдается, продолжает свою работу, идет вперед. Благодарю всех, чья устойчивость и несокрушимость – это опора не только для нашего региона, но и для всей Украины», — отметил Николай Лукашук.
Он также рассказал, чем занимается каждая компания. По словам Николая Лукашука, они проявили стойкость во время войны и помогают.
«Биосфера» – один из лидеров производства и дистрибуции товаров для дома и гигиены в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии.
«ДТЭК» – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли, успешно развивающий зеленую энергетику путем строительства возобновляемых электростанций.
«Интерпайп» – сталелитейная промышленность. Продукция компании поставляется примерно в 80 странах мира.
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