Три компании из Днепропетровщины будут помогать отстраивать Украину

Компании из Днепропетровской области: "Биосфера", "ДТЭК" и "Интерпайп" будут отстраивать Украину вместе с другими бизнесами.

Представители компаний приняли участие в Конференции по восстановлению Украины и продемонстрировали свою работу во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, посетивший Конференцию по восстановлению Украины.

«Приятно видеть бизнес с Днепропетровщины на Конференции по восстановлению Украины. Бизнес, во время войны демонстрирующий устойчивость.

Враг беспощадно атакует Днепропетровщину. Однако даже в таких условиях бизнес не сдается, продолжает свою работу, идет вперед. Благодарю всех, чья устойчивость и несокрушимость – это опора не только для нашего региона, но и для всей Украины», — отметил Николай Лукашук.

Он также рассказал, чем занимается каждая компания. По словам Николая Лукашука, они проявили стойкость во время войны и помогают.

«Биосфера» – один из лидеров производства и дистрибуции товаров для дома и гигиены в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии.

«ДТЭК» – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли, успешно развивающий зеленую энергетику путем строительства возобновляемых электростанций.

«Интерпайп» – сталелитейная промышленность. Продукция компании поставляется примерно в 80 странах мира.

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