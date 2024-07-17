Три дня бродил в лесопосадке: на Днепропетровщине разыскали пропавшего 71-летнего мужчину

В ГУНП Днепропетровской области сообщили о том, 71-летнего Меркулова Сергея, пропавшего 14 июля, нашли.
Напомним, мужчина вышел из дома вечером 14 июля и до сегодняшнего дня его местонахождение было неизвестно.
Его поиски продолжались в течение трех дней: правоохранители проверяли заросли лесополосы и заброшенные здания города. Мужчине удалось найти 16 июля — он забрал почти в 15 км от города и имел явные признаки обезвоживания.
Оказалось, что дедушка заблудился в лесопосадке недалеко от города, выбился из сил, и сориентироваться и найти путь домой не смог.
После того, как его нашли, на место вызвали скорую и передали 71-летнего Меркулова Сергея врачам.
Просим граждан в случае исчезновения близких, безотлагательно сообщать об этом полиции. С учетом погодных условий и жары — это может спасти их жизнь и предотвратить летальные исходы, — призывают в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине обнаружили мертвой пожилую женщину, которую разыскивала полиция с 30 июня.
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