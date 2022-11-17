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  • Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки

Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки

Сегодня 14:30
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В Днепре в результате попадания ракеты произошло два пожара.

Новости Днепра про Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки

По словам спасателей, около 8:30 россияне ударили ракетами по Днепру. Ракеты попали в инфраструктурный объект. На месте прилета начались пожары. Общая площадь которых составила 230 квадратных метров.

Спасены три человека, еще 50 человек вывели в безопасное место. По предварительным подсчетам, от взрывной волны пострадали 14 жилых домов. На месте прилета работают спасатели, по словам ГСЧС, работу усложняет то, что враг может нанести повторный удар. Кроме этого, возможен обвал поврежденных конструкций.

В ГСЧС говорят о 12 пострадавших, из них – 1 ребенок. Об этом сообщил Игорь Гетало, начальник очередной смены пожарно-спасательного отряда ГСЧС

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Новости Днепра про Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атакиУкраїнська Новости Днепра про Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атакиРусский

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