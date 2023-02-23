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  • Трухин написал заявление о сложении мандата, после того как признал свою вину в суде

Трухин написал заявление о сложении мандата, после того как признал свою вину в суде

Сегодня 13:14
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Трухин подал в отставку.

Новости Днепра про Трухин написал заявление о сложении мандата, после того как признал свою вину в суде

Нардеп Александр Трухин сдает мандат – он написал соответствующее заявление. Фото опубликовал депутат от «Голоса» Ярослав Железняк. На нем видно, что заявление датировано 22 февраля.

Железняк отметил, что соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании.

Напомним, вчера состоялось заседание суда, на котором нардеп Александр Трухин объявил, что пошел на соглашение со следствием и признал, что предлагал взятку полицейским. Это соглашение уже одобрил суд, поэтому теперь Трухин должен перечислить 6 миллионов гривен на счет проекта United24, а именно на «Армию дронов». Кроме этого, он должен заплатить штраф в 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа по статье, по которой рассматривают дело Трухина.

Отметим, что Трухин в 2021 году попал в ДТП, во время которого травмировались шесть человек. Сначала нардеп отрицал свою причастность к этому, но позже «УП» опубликовало видео из боди-камер патрульных. Тогда нардеп предлагал «тихонько уйти в лес», а полицейские за вознаграждение должны были сделать вид, что Трухин не причастен к ДТП.

Впрочем, на вчерашнем заседании он признал свою вину.

Новости Днепра про Трухин написал заявление о сложении мандата, после того как признал свою вину в суде

Для справки: Александр Трухин – украинский предприниматель, политик, народный депутат Украины 9-го созыва. Родился в Каменском на Днепропетровщине. Окончил Национальный горный университет в Днепре.

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