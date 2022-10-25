Тропические рыбы, сгоревшие авто и мумия из Египта: ТОП-11 интересных музеев Днепра

В Днепре работает более 15 различных музеев, где можно увидеть и узнать много интересного. Можно посмотреть на банкноты всех стран мира, изучить флору и фауну области, познакомится с современным украинским искусством. Журналисты dnepr.info собрали ТОП- 11 самых популярных музеев Днепра.

Самый первый

Исторический музей им. Яворницкого считается одним из самых старейших в Украине. Основанный в 1849 году по инициативе в том числе тогдашнего губернатора Андрея Фабра музей за время своего существования сумел изменить несколько мест «проживания». Уже в то время в музее, рядом с археологическими находками края экспонировались предметы, привезенные из Давнего Египта и Греции. Один из таких экспонатов – мумия женщины из Египта была привезена в музей губернатором Фабром. Она до сих пор хранится в музее. А почетный гражданин города Александр Поль завещал музею всю собранную им коллекцию археологических находок, найденных им на территории области. В музее несколько тематических залов, регулярно проводятся выставки, интерактивные мероприятия, экскурсии, мастер-классы.

Современная история

Также в Днепре есть музей, посвященный войне Украины и Рф. В нем есть открытая экспозиция – она находится на улице. Тут выставлены автомобили, знаки, сгоревшая техника, привезенная с Донецкой и Луганской области еще в 2015 году. Вторая часть экспозиции находится в здании диорамы «Битва за Днепр». Тут есть памятная стена, посвященная тем, кто отдал жизнь за независимость Украины, стенд с шевронами разных подразделений ВСУ, вещи военных, волонтеров, медиков, вырезки из газет с рассказами о героях. Экспозиция рассказывает о гражданском подвиге жителей области во время проведения АТО.

Мемориальный комплекс

В Днепре также находится музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине» — мемориальный комплекс, посвященный Холокосту. В нем четыре зала, а общая площадь композиции составляет около 3 тыс кв.м. В музее есть экспонаты, рассказывающие о традициях иудаизма, особенности жизни евреев в городах и местечках. Один из залов посвящен памяти о тех, кто погиб во Вторую мировую войну. У выхода из музея есть инсталляция «Разлом мира», а отличительной особенностью музея является его мультимедийные инсталляции, голограммы, возможность трансляции видео и аудиозаписей.

Картинная галерея

Художественный музей Днепра был открыт в 1914 году и назывался «Екатеринославская картинная галерея». В музее представлено около 9 тыс различных работ местных художников, а также Репина, Айвазовского, Куинджи. Кроме живописи в музее представлены скульптуры, графика, иконопись. Помимо этого, регулярно тут проводятся различные выставки, современных художников и фотографов.

Дом-музей

Дмитрий Яворницкий – историк и археолог, один из крупнейших исследователей истории Запорожского казачества. Он 30 лет заведовал нынешним национальным историческим музеем Днепра, пополнял его коллекцию, собирал фольклорный материал региона, защищал музей от грабежа во время Первой мировой войны и революции.

Среди его работ «История города Екатеринослава» и «История запорожских казаков». В Днепре есть мемориальный дом-музей Яворницкого, открытый в 1988 году в доме, где жил и работал историк. В здании восстановлен интерьер, каким он был при Яворницком, его личные вещи, рабочие документы.

Ретро-техника

Музей «Машины времени» — это собрание нескольких десятков раритетных автомобилей и мототехники, бывшей в ходу 50 и более лет назад. Тут можно увидеть не только привычные машины, ездившие в разное время по улице, а и гоночные болиды, грузовики. В экспозиции музея более 50 автомобилей разных эпох из разных стран.

Рыбы и фауна

Зоологический музей в Днепре был основан в 1924 году. В нем несколько залов, где собраны экспонаты, рассказывающие о птицах и животных не только «проживающих» в нашей области, а и во всем мире. Всего – более 8 тыс животных, птиц и рептилий. В музее можно увидеть, как выглядит снежный краб, анаконда, бенгальский тигр, крокодил, снежный барс, колибри и розовый фламинго.

Музей денег

Музей, где представлены монеты и купюры со всего мира находится в учебном корпусе одного из вузов Днепра. Вместо залов экспозиция размещена в коридорах и на лестничных пролетах. Тут собраны денежные «знаки» со времен Киевской Руси и до сегодняшнего дня.

Авангард в скульптуре

В Днепре несколько лет назад открылся музей творчества скульптора и художника Вадима Сидура. Экспозиция находится в учебном заведении, которое посещал Сидур. Среди экспонатов – реплики его произведений. Несмотря на то, что Вадим Сидур уроженец нашего города, в Днепре не осталось его авторских работ. В музее же собрано более трех десятков экспонатов из керамики, гипса, металла, дерева, художественной эмали.

Живые «экспонаты»

Увидеть различные виды рыб, черепах и крокодила можно в «Аквариуме». Это своего рода музей с живыми «экспонатами», открытый в 1986 году. В стенах зала находится 20 аквариумов, где «живут» представители рыб Центральной и Южной Америки, Африки, Индонезии, Юго-Восточной Азии.

Про Днепр

Несколько лет назад в Днепре открылся музей посвященный истории нашего города. Среди его экспонатов образцы екатеринославского пластичного кирпича, предметы, рассказывающие о том, как проходила торговля в городе. В музее можно посмотреть интерактивные фильмы, рассказывающие о развитии промышленности Днепра, увидеть фото, где запечатлен город более 100 лет назад.

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