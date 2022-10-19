Троллейбусы не ждите: в Днепре на Набережной Победы тройное ДТП (ВИДЕО)

В среду, 19 октября, на улице Набережная Победы произошло тройное ДТП. Маршрутка и два легковых автомобиля не разминулись на дороге. Предварительно, без жертв. Но движение в районе ТЦ Новый континент затруднено.
Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах.
Троллейбусы 6, 10 и 12 из-за этого двигаются с задержкой.
Будьте внимательны.Яна Юхименко
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