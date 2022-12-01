Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ

В Днепре в пиццерии бесплатно сделали пиццу для защитницы Украины и её маленького сына.

Возвращавшись домой со службы, девушка-военнослужащая 93 бригады зашла в пиццерию купить пиццу для сына, который ждал её дома без света. Но оплатить заказ не получалось из-за отсутствия интернета.

Персонал заведения мгновенно среагировал и сделал пиццу и 2 пепси за счёт заведения со словами «Вы нас охраняете там, а мы вас накормим тут».

«Спасибо за вашу человечность, это невероятно приятно!! Было очень вкусно! С уважением Татьяна, военнослужащая 93 ОМБР», – передаёт слова благодарности Татьяна.

Источник: Дніпро Оперативний

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