Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ

Возвращавшись домой со службы, девушка-военнослужащая 93 бригады зашла в пиццерию купить пиццу для сына, который ждал её дома без света. Но оплатить заказ не получалось из-за отсутствия интернета.
Персонал заведения мгновенно среагировал и сделал пиццу и 2 пепси за счёт заведения со словами «Вы нас охраняете там, а мы вас накормим тут».
«Спасибо за вашу человечность, это невероятно приятно!! Было очень вкусно! С уважением Татьяна, военнослужащая 93 ОМБР», – передаёт слова благодарности Татьяна.
Источник: Дніпро Оперативний
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