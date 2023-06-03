Трое жителей Днепропетровщины призывали к сотрудничеству с врагом

Два пророссийски настроенных жителя Каменского в запрещенной социальной сети размещали публикации с поддержкой решений и действий государства-агрессора. В опубликованных сообщениях они публично призывали к сотрудничеству с врагом и непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
А житель Кривого Рога через аккаунт в соцсети распространял публикации с российских информационных ресурсов, в которых одобрял российскую оккупацию украинских территорий и поддерживал вооруженные формирования рф.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.
Мужчинам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Теперь любители «русского мира» могут провести за решеткой от 12 до 15 лет.
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