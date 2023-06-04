Трое в реанимации: что известно о состоянии детей, которые вчера пострадали из-за прилета в пригороде Днепра

Об этом рассказал глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Трое детей, которые вчера пострадали из-за вражеского прилета, сейчас в реанимации. Самый тяжелый 15-летний Александр, а в соседней с ним палате находится 11-летний Денис. Несколько лучше себя чувствует 6-летний Давид. У всех ребят множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. Всех прооперировали.
Сергей Лысак посетил 6-летнего Давида, который при взрыве был с родителями дома.
Мгновение – и квартира превратилась в руины. Но главное – семья выжила. Все трое смогли выбраться, хоть и получили ранения. Ребенок – в реанимации, – рассказывает Сергей Лысак.
Юные пациенты идут на поправку, говорят врачи. Если так будет и дальше, скоро переведут их в обычные палаты.
Раны заживут, но воспоминание о самом страшном вечере – не сотрется никогда. Труднее всего слышать такие истории из уст детей… Быстрейшего выздоровления, ребята! – написал Сергей Лысак в своем телеграмм-канале.
Напомним, во время ракетного удара по жилому кварталу в Подгородном погибла 2-летняя Лиза. Еще 22 человека получили ранения разной тяжести.
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