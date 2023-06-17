Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

В других громадах было спокойно.

К счастью, без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Так, враг из артиллерии бил по Никополю. В результате в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередачи.

Вблизи Павлограда отдыхающие откачали мужчину, который едва не утонул.

В Никополе пропала без вести 74-летняя Лариса Красновская.

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