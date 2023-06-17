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Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня 08:18
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Ночью россияне снова терроризировали жителей Днепропетровщины.

Новости Днепра про Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Так, враг из артиллерии бил по Никополю. В результате в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередачи.

Новости Днепра про Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Новости Днепра про Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Также оккупанты обстреляли Марганецкую громаду.

Новости Днепра про Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Новости Днепра про Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

К счастью, без жертв и пострадавших.

В других громадах было спокойно.

Мирной субботы. Победим, – отметил Николай Лукашук.

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