Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

Так, враг из артиллерии бил по Никополю. В результате в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередачи.
Также оккупанты обстреляли Марганецкую громаду.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
К счастью, без жертв и пострадавших.
В других громадах было спокойно.
Мирной субботы. Победим, – отметил Николай Лукашук.
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