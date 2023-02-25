Третий день не выходит на связь: в Днепропетровской области разыскивают 33-летнего мужчину

33-летний мужчина третий день не выходит на связь, поэтому родные объявили его в розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «Милена».
Приметы: 180 сантиметров ростом, среднего телосложения, русые короткие волосы. Был одет в светло-серую куртку из плащевки с капюшоном, черную шапку с белой эмблемой «чемпион» и черные кроссовки.
Особые приметы: небольшая родинка на правой щеке.
Отмечается, что Александр может находиться во Львовской области.
Всем, кто видел мужчину или его белую машину Dacia Dokker с номерами КЕ4340АВ, просьба сообщить на номера: (068) 777-01-12 или «102».
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