«Третьей мировой войны не будет»: Зеленский выступил на церемонии вручения «Золотого глобуса»

Видео выступления опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
На мероприятии Зеленского представил актер Шон Пенн, который несколько раз приезжал в Украину и снимает документальный фильм о нашей стране.
Если бы свобода мечтала быть копьем, я с гордостью представляю человека, который сегодня представляет собой самый отточенный наконечник этого копья, – сказал Пенн, представляя украинского президента.
Зеленский в своем онлайн-обращении напомнил зрителям, что премию «Золотой глобус» начали вручать во время Второй мировой войны. Он отметил, что борьба Украины против вторжения россии символизирует «борьбу за право новых поколений узнавать о войне только из фильмов».
Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия, – сказал Зеленский.
И пообещал, что Украина остановит российскую агрессию с помощью свободного мира.
Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже ясно, кто победит. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром, и я надеюсь, что все вы будете с нами в этот победный день, день нашей победы, – добавил президент.
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