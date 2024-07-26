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«Треснуло ни с того ни с сего»: в Днепре на ж/м Тополь в припаркованном автомобиле неизвестным образом разбилось стекло

Сегодня 08:15
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На ж/м Тополь в Днепре произошла странная ситуация.

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В местных Telegram-каналах житель Днепра сообщил о том, что днем ​​25 июля неизвестные разбили заднее стекло машине, стоявшей на парковке на одном из дворов ж/м Тополь. Автор отметил, что владелец авто — его отец — не заметив этого сел и уехал по делам. Однако когда разбитое стекло заметили, было уже поздно – никого из свидетелей инцидента найти не смогли.

Сегодня (ред. — 25 июля) днем ​​с 17:00 до 19:00 стояла машина во дворе ж/м Тополь-2… стоял keep Cherokee. Машина стояла на парковке и никому не мешала. Кто-то разбил заднее стекло. Владелец авто (мой отец — мужчина в возрасте) сразу не заметил беды и уехал. Туда уже возвращался я и никого из свидетелей не смог найти, – рассказал автор публикации.

Новости Днепра про

Впоследствии появилась информация от проходившей мимо машинки горожанки в момент того, как в машине без причины треснуло стекло. По ее словам, стекло треснуло «ни с того ни с сего», а рядом никто не находился. В стекло тоже никто ничего не бросал.

Я проходила в момент когда оно треснуло просто ни с того ни с сего. Никого рядом не было – ни детей, ни людей… И у машины никого не было, – отметила местная жительница.

Истинная причина ситуации до сих пор неизвестна.

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