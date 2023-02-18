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  • Требовал закончить войну в течение 10-ти дней: в Днепре мужчина угрожал взорвать метро

Требовал закончить войну в течение 10-ти дней: в Днепре мужчина угрожал взорвать метро

Сегодня 11:09
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На электронную почту СБУ поступили письма с угрозами от мужчины, который представился Денисом и заверил, что он из Львова. Адресант сообщил, что собирается взорвать метро Днепра, если не будут выполнены его требования.

Новости Днепра про Требовал закончить войну в течение 10-ти дней: в Днепре мужчина угрожал взорвать метро

Так, среди требований мужчины было окончание войны в течение 10-ти дней, сообщает «Информатор».

Кроме того, позже полиции поступило несколько сообщений о взрывчатке в школах, больницах, ТРЦ и даже жилых домах. Неизвестный угрожал взорвать здания, если ему не дадут деньги.

По информации от пресс-службы горсовета Днепра, из-за этих заявлений представителям правоохранительных органов пришлось обследовать 199 учебных заведений, 34 больницы и станции метро. Опасность оказалась ложной — никаких взрывчатых предметов на указанных локациях найдено не было.

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