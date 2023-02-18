Требовал закончить войну в течение 10-ти дней: в Днепре мужчина угрожал взорвать метро

Так, среди требований мужчины было окончание войны в течение 10-ти дней, сообщает «Информатор».
Кроме того, позже полиции поступило несколько сообщений о взрывчатке в школах, больницах, ТРЦ и даже жилых домах. Неизвестный угрожал взорвать здания, если ему не дадут деньги.
По информации от пресс-службы горсовета Днепра, из-за этих заявлений представителям правоохранительных органов пришлось обследовать 199 учебных заведений, 34 больницы и станции метро. Опасность оказалась ложной — никаких взрывчатых предметов на указанных локациях найдено не было.
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