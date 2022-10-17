Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре

Развивалась она постепенно и первые 50-60 лет существования города занимала участок в 500 метров.
Улица Сечевых Стрельцов в Днепре одна из самых старых. 150 лет назад тут строили доходные дома. Сначала застраивался только низ улицы. С развитием города мест всем желающим жить в этом населенном пункте не хватало, и улица Сечевых Стрельцов начала активно застраиваться небольшими домами.
Одноэтажные небольшие здания начали тут появляться в 1880-х годах. Это были доходные дома, рассчитанные на людей со средним и низким доходом.
Самые известные здания по улице Сечевых Стрельцов – это сейчас уже находящиеся в полуразрушенном состоянии доходные дома Филиппа Ревякина, купцы Когана, инженера Брука, вдовы Гольберг. Они известны всем жителям города.
Огромные здания в два-три этажа и когда-то на 10-15 квартир после революции стали коммунальными квартирами, потом в виду аварийности жильцов отселили, а дома несколько раз горели и теперь потихоньку разрушаются. К сожалению эти памятники архитектуры стали сегодня своего рода символами улицы.
Первоначальное название улицы – Александровская. В 1850-х годах она занимала немного места и тянулась от центрального проспекта до Большой Базарной. Сегодня ее можно «опознать» по одному из трамвайных маршрутов города. В 1915 году Александровская доходила уже до нынешнего проспекта Орлика.
Интересно, что во время развития трамвайной сети в Днепре рельсы проходили и по Александровской улице. Это можно увидеть на старых фотографиях. Позже они были демонтированы. Какое-то время после революции 1917 года Александровская изменила свое название на «Аэровагонную», но уже в 1921 году стала «Артема», в честь политического и партийного деятеля того периода. В 2016 году в рамках декоммунизации она снова сменила название и теперь это улица Сечевых Стрельцов.
старые фото: А. Волок
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