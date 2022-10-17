Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре

Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в XIX веке. В них живут люди.

Развивалась она постепенно и первые 50-60 лет существования города занимала участок в 500 метров.

Улица Сечевых Стрельцов в Днепре одна из самых старых. 150 лет назад тут строили доходные дома. Сначала застраивался только низ улицы. С развитием города мест всем желающим жить в этом населенном пункте не хватало, и улица Сечевых Стрельцов начала активно застраиваться небольшими домами.

Одноэтажные небольшие здания начали тут появляться в 1880-х годах. Это были доходные дома, рассчитанные на людей со средним и низким доходом.

Самые известные здания по улице Сечевых Стрельцов – это сейчас уже находящиеся в полуразрушенном состоянии доходные дома Филиппа Ревякина, купцы Когана, инженера Брука, вдовы Гольберг. Они известны всем жителям города.

Огромные здания в два-три этажа и когда-то на 10-15 квартир после революции стали коммунальными квартирами, потом в виду аварийности жильцов отселили, а дома несколько раз горели и теперь потихоньку разрушаются. К сожалению эти памятники архитектуры стали сегодня своего рода символами улицы.

Первоначальное название улицы – Александровская. В 1850-х годах она занимала немного места и тянулась от центрального проспекта до Большой Базарной. Сегодня ее можно «опознать» по одному из трамвайных маршрутов города. В 1915 году Александровская доходила уже до нынешнего проспекта Орлика.

Интересно, что во время развития трамвайной сети в Днепре рельсы проходили и по Александровской улице. Это можно увидеть на старых фотографиях. Позже они были демонтированы. Какое-то время после революции 1917 года Александровская изменила свое название на «Аэровагонную», но уже в 1921 году стала «Артема», в честь политического и партийного деятеля того периода. В 2016 году в рамках декоммунизации она снова сменила название и теперь это улица Сечевых Стрельцов.

старые фото: А. Волок

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