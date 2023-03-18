Трамвай №19 временно приостановит движение: как 18 марта будет работать электротранспорт в Днепре

Так, из-за обесточивания участка контактной сети для проведения работ по текущему ремонту уличного освещения КП «Горсвет» будет приостановлено движение по трамвайному маршруту №19 на период с 9:00 до 17:00.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
Всего на маршруты электротранспорта вышло 137 единиц подвижного состава.
Кроме того, по городу будет курсировать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 733 автобуса (из них 140 — большой вместимости).
Ознакомиться с расписанием движения трамваев, троллейбусов и маршруток можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке. Также в Telegram-боте.
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