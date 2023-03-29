Трагічна звістка: у війні за Україні загинув криворожанин

25 марта в госпитале, после тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевого задания, скончался младший сержант Александр Викторович Ратушный, житель Криворожского района.

Об этом говорится на странице 7-го отдельного батальона «Арей Уда» в соцсети.

Александру было 47 лет.

Редакция «Первого Криворожского» выражает соболезнования семье, друзьям и собратьям погибшего Героя.

С начала полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, погибли сотни жителей Кривого Рога.

Среди них ветераны АТО, работники металлургических и горнодобывающих предприятий, металлургических, выпускники криворожских школ, колледжей и вузов, медики, педагоги:

Александр Плахтиенко,

Андрей Пархоменко,

Иван Слюсарь,

Ярослав Черкасов,

Максим Коптев,

Виталий Дядюшкин,

Даниил Зинченко,

Виктор Оцерклевич,

Александр Ткачук,

Олег Основа,

Евгений Василец,

Михаил Джунь,

Сергей Карайван,

Анатолий Придьма,

Андрей Петько,

Сергей Курило,

Роман Коренюк,

Петр Ткаченко,

Иван Кучерук,

Михаил Железняк,

Андрей Павлюк,

Егор Биркун,

Иван Покидько,

Денис Бухало,

Владимир Рыжко,

Владимир Колесник,

Юрий Кубаренко,

Евгений Супрунов,

Владислав Яцина,

Андрей Деханов,

Владислав Павлыш,

Ростислав Бальзан,

Александр Дорофеев,

Александр Борисенко,

Сергей Колесник,

Юрий Яковенко,

Ярослав Семенников,

Игорь Дерусов,

Никита Дорошенко,

Дмитрий Поленок,

Виталий Ножко,

Александр Цымбал,

Владимир Зинченко,

Валерия Формалева,

Валентин Шермирзаев,

Александр Кононенко,

Вадим Гришин,

Виталий Власов,

Рустам Алиев,

Артем Ступак,

Виктор Кузин,

Роман Махно,

Степан Витвилюк,

Руслан Иваненко,

Вадим Сотников,

Сергей Карнаухов,

Алексей Анисимов,

Денис Анитрат,

Сергей Говоров,

Александр Петухов,

Денис Базров,

Александр Бережной,

Александр Беккерей,

Андрей Тимаков,

Виктор Михальчук,

Сергей Швец,

Владимир Примаченко,

Сергей Неустроев,

Дмитрий Шудрик,

Сергей Прокопец,

Антон Шломенко,

Артем Боярченко,

Сергей Пилипенко,

Николай Щербина,

Антон Аленичев,

Владислав Гошин,

Владимир Дуленчук,

Руслан Площадник,

Николай Ткачев,

Николай Бондаренко,

Николай Кобец,

Анатолий Кичук,

Анатолий Королев,

Андрей Бреславец,

Андрей Логвинов,

Иван Блохин,

Дмитрий Гужеля,

Евгений Гречко,

Владислав Гартман,

Андрей Белай,

Артур Кулик,

Максим Оприщенко,

Петр Фесечко,

Игорь Яровой,

Константин Донченко,

Александр Малышев,

Иван Кривоносов,

Александр Слесарь,

Юрий Гибалюк,

Станислав Бургар,

Антон Кормыш,

Виктор Кривенко,

Игорь Ялпута,

Николай Юрченко,

Андрей Супрун,

Александр Неделенко,

Николай Жорновый,

Виталий Корниенко,

Павел Лихман,

Олег Резниченко,

Сергей Озеров,

Вадим Отчич,

Сергей Поникаревич,

Александр Черний,

Василий Цыб,

Алексей Каплин,

Александр Локтев,

Инга Соколовская,

Валентин Лопошинский,

Иван Гнап,

Илья Иноземцев,

Артем Паникаревич,

Александр Головатый,

Виталий Рыбалкин,

Иван Савко,

Игорь Суконченко,

Александр Целик,

Денис Савицкий,

Владимир Могилевский,

Олег Волошин,

Сергей Столярчук,

Денис Попов,

Руслан Шокало,

Сергей Ордашевский,

Алексей Резниченко,

Владимир Галицкий,

Дмитрий Савельев,

Иван Ященко,

Сергей Шуляк,

Виталий Грибанов.

Антон Авраменко,

Юрий Булыга,

Олег Захаров,

Дмитрий Стельмах,

Владислав Велесик,

Евгений Погребной,

Александр Погорелый,

Артем Теплицкий,

Дмитрий Конограй,

Сергей Баранько,

Владимир Шаповал,

Анатолий Родионов,

Сергей Гора,

Роман Жмыха,

Андрей Грудницкий,

Вахид Азиз,

Олег Галиченко,

Федор Школьный,

Андрей Павлюк,

Николай Костюк,

Дмитрий Мельник,

Андрей Лукьянцев,

Александр Грилюк,

Виктор Матушко,

Михаил Дудковский,

Дмитрий Лагода,

Евгений Ткаченко,

Сергей Шандуренко,

Николай Овчинников,

Вадим Ковтун,

Александр Веремчук,

Руслан Белый

Александр Пшеничный,

Денис Изюмский,

Владислав Антонов,

Виктор Малюшинский,

Максим Зенченко,

Вадим Ефимов,

Виталий Запоронюк,

Алексей Косяк,

Сергей Гнатюк,

Александр Ившин,

Николай Надточий,

Александр Бандура,

Сергей Пасынка,

Савва Скиба,

Дмитрий Корячко,

Николай Мазурик,

Денис Алексин,

Леонтий Романовский,

Александр Татарчук,

Ефим Соболевский,

Михаил Авдащенко,

Игорь Чудновцев,

Алексей Ганеев,

Михаил Кайло,

Даниил Вращук,

Алексей Каплин,

Иван Лактионов,

Александр Мошкало,

Андрей Капуста,

Антон Чебручан,

Евгений Кашинский,

Виталий Пелихай,

Николай Домничев,

Сергей Брыкайло,

Андрей Шаповалов,

Сергей Чередниченко,

Василий Сапига,

Михаил Винниченко,

Олег Павлик,

Александр Пиленов,

Владислав Страпко,

Игорь Котовой,

Константин Гринько,

Павел Лебединский,

Сергей Лавров,

Александр Саидгалиев,

Александр Попов,

Сергей Степанов,

Александр Онищенко,

Максим Подстрелов,

Олег Рудевич,

Андрей Мовчан,

Даниил Гейко,

Виталий Кулябко,

Артем Савин,

Николай Смитана,

Егор Лях,

Александр Перов,

Олег Гасин,

Сергей Билаш,

Артур Абагян,

Андрей Рыжкович,

Виталий Малышевский,

Вячеслав Долгий,

Юрий Кумаранский,

Константин Тимощук,

Вячеслав Иванов,

Павел Муравьев;

Дмитрий Лукьянов;

Олег Андрощук;

Василий Касаткин;

Петр Капитонов,

Иван Козырев,

Андрей Божко,

Николай Максим,

Юрий Гребенюк,

Максим Нос,

Андрей Козлов,

Руслан Бетенин,

Михаил Борисов,

Ярослав Новиков,

Сергей Андрейчук,

Александр Шаповалов,

Людмила Усенко,

Денис Литкевич,

Богдан Ионенко,

Владислав Шмалий,

Александр Макаренко,

Максим Клименко,

Иван Кисиль.,

Александр Эсаул,

Андрей Левицкий,

Родион Вайнер,

Сергей Каверин,

Ян Федоров,

Юрий Осауленко,

Евгений Пучков,

Александр Падалка,

Сергей Горбенко.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: