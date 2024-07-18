Товары из-за границы станут дороже: Кабмин одобрил увеличение налогообложения посылок

Правительство одобрило изменения в закон о бюджете-2024 по налогообложению почтовых посылок из-за границы.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
«Вот эта норма говорит о том, что отправления не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И то не все», — отметил депутат.
Отмечается, что от налогообложения НДС и пошлиной освобождена отправка стоимостью до 150 евро. Такое решение Верховная Рада приняла в январе 2022 года. Закон тогда был направлен на снижение налога на посылки из-за границы путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.
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