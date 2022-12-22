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  • Топили буржуйку: на Днепропетровщине семья с 11-месячным младенцем отравилась угарным газом

Топили буржуйку: на Днепропетровщине семья с 11-месячным младенцем отравилась угарным газом

Сегодня 10:34
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В Покрове на Днепропетровщине семья чуть не погибла от угарного газа.

Новости Днепра про Топили буржуйку: на Днепропетровщине семья с 11-месячным младенцем отравилась угарным газом

Об этой истории рассказал заведующий подстанцией экстренной медицины города Покров Олег Макида.

По его словам, в городе Покров семья отравилась угарным газом. Приехав на вызов, медики увидели троих пострадавших. 24-летняя женщина и 16-летняя девушка чувствовали головокружение, слабость, шум в голове и ушах, тошноту и частое сердцебиение. В доме также находился 11-месячный младенец, ребенок был в глубоком сне.

Медикам позвонили пришедшие в гости соседи, которые поняли, что с женщинами что-то не так. Как оказалось, те разожгли буржуйку, чтобы согреться и отравились угарным газом.

К счастью, соседи пришли вовремя, и трагедии не произошло. Фельдшеры оказали медицинскую помощь согласно протоколу, начали инфузионную терапию и доставили пациентов в приемное отделение Центральной городской больницы г. Покрова.

Новости Днепра про Топили буржуйку: на Днепропетровщине семья с 11-месячным младенцем отравилась угарным газом

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Новости Днепра про Топили буржуйку: на Днепропетровщине семья с 11-месячным младенцем отравилась угарным газомУкраїнська Новости Днепра про Топили буржуйку: на Днепропетровщине семья с 11-месячным младенцем отравилась угарным газомРусский

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