ТОП-8 турбаз возле Днепра: как выглядят номера, цены 2024 года

На календаре вторая половина лета, многие жители Днепра задумываются о том, чтобы провести несколько дней у воды – на реке или у карьера в пределах области. Возле рек на Днепропетровщине есть большое количество турбаз и баз отдыха, гостиничных комплексов. Наибольшая их концентрация в Новомосковском районе и рядом.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется отдых у воды в пределах области.

Загородный комплекс Green Fire находится на берегу реки Орель, в Обуховке. Тут есть чистый пляж, баня, спортзал, возможность пожарить шашлыки. Комплекс находится среди леса. Тут можно снять коттедж или номер в корпусе на несколько этажей. Так, номер по типу «Стандарт» с видом на террасу, реку, с кондиционером, беспроводным интернетом и телевизором обойдется в 1,5 тыс грн в сутки.

В номере есть отдельна комната и кухонная зона, оборудованная микроволновкой, холодильником. В самом номере есть двуспальная кровать, он рассчитан на двух человек. Проживание в коттедже для 4-х человек обойдется в 1,8 тыс грн в сутки.

База отдыха «Сосновый бор» находится в бору на берегу реки Самара в Новоселице. К услугам отдыхающих тут есть бассейн с детской зоной и водопадом, баня с внутренним двориком и мангалом, кафе, где можно позавтракать, пообедать или поужинать, с отдельным детским меню и барной картой. Для любителей активного отдыха – спортивные площадки, футбольное и волейбольное поля, детская площадка.

Самый дешевый номер тут называется «Стандарт+» в нем есть душевая, туалет, телевизор, большая двуспальная кровать и окна с видом на лес. Сутки проживания в таком номере для двух человек обойдутся в 2,5 тыс грн. В стоимость включен завтрак и посещение бассейна.

База отдыха «Простоквашино» находится в сосновом лесу в Обуховке. Тут есть чистый пляж, беседки для отдыха, площадки с мангалами, работает кафе, есть детская и спортивная площадка. На прокат можно взять катамаран чтобы покататься по реке или отправиться на рыбалку с удочкой. Проживание на базе отдыха обойдется от 800 грн в сутки. В номере есть необходимые удобства, холодильник и горячая вода.

Клуб-отель «Мустанг» находится на берегу Орели в поселке Обуховка. В комплексе есть сауна, небольшой открытый летний бассейн с шезлонгами, конный двор, часовня, ресторан. На территории есть детская площадка, теннисный корт, небольшой зоопарк. Отдыхающие могут проживать в домах или номерах. Самый недорогой номер обойдется в 1,9 тыс грн в сутки для двух человек. Дополнительное место можно купить за 500 грн. В номере есть кровать, кондиционер, телевизор. В рамках противопожарной безопасности тут не предусмотрены чайник и другие приборы.

Самостоятельно приготовить пищу могут те, кто проживает в коттеджах. Аренда дома на 2-3 человек в сутки обойдется в 3,2 тыс грн. Разница между номером и домом в размерах – коттедж двухэтажный, в нем есть спальня, гостиная, кухня и 2 санузла с душевой кабинкой, а также кухня, где есть микроволновка с электрочайником.

База отдыха «Три медведя» находится в Хащевом, Новомосковского района на берегу реки Самары. Особенностью базы отдыха есть небольшой зоопарк, где живут львы, тигры, белки, еноты, кролики, кони, олени, страусы, ламы, яки и другие животные. На территории есть бар, ресторан, беседки, бассейн, площадка для детей. Также можно взять в аренду лодку или катамаран, отдохнуть на пляже. Тут можно снять как номер на несколько человек, так и деревянный сруб или отдельное бунгало.

Стоимость 2-х комнатного люкса обойдется в 5,4 тыс грн в сутки. В номере могут проживать до 4-х человек. В нем две отдельные спальни в каждой из которых двуспальная кровать. Номер на трех человек обойдется в 3,8 тыс грн в сутки. Аренда бунгало на двоих – 2,8 грн в сутки, деревянный сруб – 4,8 тыс грн в сутки.

Клуб-отель «Кохави Форест Клаб» находится в селе Орловщина в лесу. На его территории есть бассейн, детская площадка и надувная горка, иснта-зоны, где можно сделать красивые фотографии в разных природных локациях, комната для игры в бильяр, зона барбекю, кафе. Проживание в номере «Стандарт» на двух человек обойдется в сутки в 2,4 тыс грн.

База отдыха «Дубки» находится в Новомосковске. На территории есть детская площадка, бассейн, ресторан. Номер на 2-х человек обойдется в 2,5 тыс грн в сутки. В номере есть своя ванная, телевизор, выход на террасу и двуспальная кровать. Заказать еду можно в кафе на территории.

База отдыха «Веселая Роща» находится на берегу озера в Каменском. На территории базы есть бассейны для детей и взрослых, пляж, детская площадка, беседки с мангалами. В кафе можно заказать еду. База специализируется на организации рыбной ловли – днем это обойдется в 800 грн, ночью в 1,2 тыс грн.

Тут также можно отдохнуть без аренды домика за 200 грн в день. При этом дополнительно нужно будет оплатить аренду беседки, если это необходимо — от 600 грн и возможность плавать в бассейне – 300 грн. Проживание в домике обойдется от 2 тыс грн в сутки.

Туристическая база «Заимка» расположена на Голубых озерах в Каменском. Тут можно снять домик у озера. На территории базы есть кафе, ресторан, пляж, беседки, детская площадка. Есть возможность взять на прокат спортивный инвентарь или посуду. Арендовать тут можно не только коттедж, но и номер с удобствами на этаже. Стоимость номера от 400 до 2-х тыс грн в сутки, аренда коттеджа – 4 тыс грн в сутки. В коттедже есть кухня, телевизор, кровать, диван.

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