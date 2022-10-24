Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе

Сегодня 13:41
просмотров

Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины в войне с Рф. Так, недавно Министр обороны Латвии отметил, что Украина уже морально и психологически выиграла войну против агрессора. После нашей победы другие страны не только помогут отстраивать разбитую ракетами и боевыми действиями инфраструктуру, но и будут вкладывать инвестиции в Украину.

Новости Днепра про ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе

Журналисты dnepr.info собрали ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе.

Основным приоритетом нашей страны может стать зеленая энергетика, что является международным трендом. «В частности, предполагается увеличение мощности «зеленой» энергетики в 3 раза — до 30 ГВ. Кроме того, будет построено 15 ГВт электролизных мощностей для производства «зеленого» водорода. Будет тестироваться и расширяться водородная транспортная инфраструктура», — об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел Украины по вопросам экономической дипломатии Александр Репкин после конференции по восстановлению Украины в Лугано этим летом.

Новости Днепра про ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе

Вести бизнес в стране должно стать проще. У нас должны будут работать те же законы для ведения бизнеса, что и в странах ЕС, поскольку Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

На месте разбитых школ, детских садов, учреждений возведут новые. В таких зданиях будут учитывать все: от возможности экономить тепло, свет и воду, до их самостоятельного обеспечения себя энергией. При их строительстве будут учтены малейшие детали: от наличия подъемника для коляски до отсутствия порогов в дверях кабинета и конечно, современный дизайн. Уже сейчас, например, о желании помочь с восстановлением города Николаева заявил Копенгаген.

Новости Днепра про ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе

 Инвесторы захотят вложить деньги не только в уже существующие предприятия, в том числе и на их отстаивание, но и создадут новые заводы, фабрики и прочее, а значит – появятся новые рабочие места. Яркий тому пример – завод по производству «Байрактаров». Договор о его строительстве уже подписан с турецкой стороной. «Мы активно работаем над планом строительства завода. Работаем над дизайном предприятия и макетом. Уже приобрели участок, где будет стоять этот завод. Мы также начали официальную подачу заявки на такое строительство», – сказал директор компании Baykar Makina ХалюкБайрактар.

Страна может пережить экономический рост. Будут отстраиваться города, инфраструктура, появится большое количество новых рабочих мест. Что также повлияет на зарплаты по всей стране. «О темпах экономического роста не переживайте. На первых этапах работы будет столько и сделать надо будет так много даже просто для восстановления инфраструктуры и отстройки домов на территории такой большой страны, что темпы роста будут сумасшедшими», — сказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Украинские товары станут более популярными и узнаваемыми в Европе, что позволит нашим предпринимателям больше зарабатывать и продавать больше товара на рынок. В свою очередь, на прилавках наших магазинов также появится много импортных и дешевых товаров.

 Украинская армия полностью перейдет на стандарты НАТО. «Я ожидаю, что на протяжении трех лет Украина постепенно перейдет на стандарты Альянса», — сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Киль.

Читайте также:

 

Новости Днепра про ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в ЕвропеУкраїнська Новости Днепра про ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в ЕвропеРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит работу раньше: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 13:17
    Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит работу раньше: подробности

    Важная информация!

    В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина
    Новости Днепра
    Сегодня 11:38
    В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

    Учитывайте эту информацию!

    На Днепропетровщине пассажиры подрались в маршрутке из-за украинского языка
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    На Днепропетровщине пассажиры подрались в маршрутке из-за украинского языка

    В Кривом Роге в маршрутке возник языковой скандал. Один из…

    В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья
    Новости Днепра
    Сегодня 10:10
    В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

    В понедельник, 24 октября, в 03:48 на линию "101" сообщили,…

    Последние новости

    Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит работу раньше: подробности
    Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит работу раньше: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 13:17
    0
    просмотров
    Пошёл добровольцем: на войне погиб Герой из Днепропетровской области
    Пошёл добровольцем: на войне погиб Герой из Днепропетровской области

    Вечная слава Герою!

    Сегодня 12:29
    1
    просмотров
    В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина
    В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

    Учитывайте эту информацию!

    Сегодня 11:38
    0
    просмотров
    Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября
    Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября

    Всё в норме!

    Сегодня 10:47
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине пассажиры подрались в маршрутке из-за украинского языка
    На Днепропетровщине пассажиры подрались в маршрутке из-за украинского языка

    В Кривом Роге в маршрутке возник языковой скандал. Один из пассажиров был недоволен тем, что другие говорили в его присутствии на украинском.

    Сегодня 10:26
    просмотров
    В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья
    В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

    В понедельник, 24 октября, в 03:48 на линию "101" сообщили, что на улице Зоопарковой горит одноэтажный жилой дом.

    Сегодня 10:10
    0
    просмотров
    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы
    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы

    Юные никопольские спортсменки Алина Щигарева и Оксана Бурова успешно выступили на престижных международных соревнованиях. Они завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре
    Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре

    23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что был обнаружен щенолк, который упал в глубокую яму в Соборном районе города.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области загорелся микроавтобус
    В Днепропетровской области загорелся микроавтобус

    23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 октября успешно приостановили атаки врага в Харьковской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх