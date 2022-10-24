ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе

Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины в войне с Рф. Так, недавно Министр обороны Латвии отметил, что Украина уже морально и психологически выиграла войну против агрессора. После нашей победы другие страны не только помогут отстраивать разбитую ракетами и боевыми действиями инфраструктуру, но и будут вкладывать инвестиции в Украину.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе.

Основным приоритетом нашей страны может стать зеленая энергетика, что является международным трендом. «В частности, предполагается увеличение мощности «зеленой» энергетики в 3 раза — до 30 ГВ. Кроме того, будет построено 15 ГВт электролизных мощностей для производства «зеленого» водорода. Будет тестироваться и расширяться водородная транспортная инфраструктура», — об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел Украины по вопросам экономической дипломатии Александр Репкин после конференции по восстановлению Украины в Лугано этим летом.

Вести бизнес в стране должно стать проще. У нас должны будут работать те же законы для ведения бизнеса, что и в странах ЕС, поскольку Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

На месте разбитых школ, детских садов, учреждений возведут новые. В таких зданиях будут учитывать все: от возможности экономить тепло, свет и воду, до их самостоятельного обеспечения себя энергией. При их строительстве будут учтены малейшие детали: от наличия подъемника для коляски до отсутствия порогов в дверях кабинета и конечно, современный дизайн. Уже сейчас, например, о желании помочь с восстановлением города Николаева заявил Копенгаген.

Инвесторы захотят вложить деньги не только в уже существующие предприятия, в том числе и на их отстаивание, но и создадут новые заводы, фабрики и прочее, а значит – появятся новые рабочие места. Яркий тому пример – завод по производству «Байрактаров». Договор о его строительстве уже подписан с турецкой стороной. «Мы активно работаем над планом строительства завода. Работаем над дизайном предприятия и макетом. Уже приобрели участок, где будет стоять этот завод. Мы также начали официальную подачу заявки на такое строительство», – сказал директор компании Baykar Makina ХалюкБайрактар.

Страна может пережить экономический рост. Будут отстраиваться города, инфраструктура, появится большое количество новых рабочих мест. Что также повлияет на зарплаты по всей стране. «О темпах экономического роста не переживайте. На первых этапах работы будет столько и сделать надо будет так много даже просто для восстановления инфраструктуры и отстройки домов на территории такой большой страны, что темпы роста будут сумасшедшими», — сказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Украинские товары станут более популярными и узнаваемыми в Европе, что позволит нашим предпринимателям больше зарабатывать и продавать больше товара на рынок. В свою очередь, на прилавках наших магазинов также появится много импортных и дешевых товаров.

Украинская армия полностью перейдет на стандарты НАТО. «Я ожидаю, что на протяжении трех лет Украина постепенно перейдет на стандарты Альянса», — сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Киль.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: