ТОП-5 зданий в Днепре от которых остался только фасад: дом-колизей и аптека-детский сад (ФОТО)

В Днепре есть несколько старинных зданий, которые были возведены более 100 лет назад, пережили Вторую мировую войну, но перейдя вековой рубеж стали потихоньку разрушаться и сегодня от них остался только фасад.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 зданий от которых осталась фактически только одна стена или полуразваленная коробка здания.

Дом-Колизей

Рядом с огромным торговым центром находится Дом-Колизей или, как его еще называют «Дом Померанцева». Здание было доходным домом — тут сдавали внаем квартиры. Возвели дом в 1880-м году. «Колизеем» его прозвали из-за того, что по форме оно напоминало эту итальянскую достопримечательность.

В 1920-х годах и после Второй мировой войны тут жили люди, часть квартир была коммунальными. В 1999 году здание пострадало от пожара, в результате которого сгорела его кровля. «Дом Померанцева» был признан аварийным и жильцов расселили. В 2010 году он получил статус памятника архитектуры местного значения.

Доходный дом

Еще один дом от которого остался только фасад находится на улице Сечевых Стрельцов. Красное кирпичное в три этажа здание когда-то принадлежало Резе Гольдштейн, которая сдавала тут комнаты. Здание было построено в 1899 году. В нем было два подъезда, 8 пятикомнатных квартир, магазин на первом этаже и апартаменты хозяйки. После Второй мировой войны из доходного дома сделали коммунальный – тут было большое количество комнат для жильцов. Но здание чудом пережившее войну остро нуждалось в ремонте, которого не было.

В начале 1990-х годов оно было признано аварийным и людей расселили. С тех пор здание стоит заброшенное. В доме несколько раз были пожары. Перекрытий там уже нет, часть стен рассыпалась, а кирпичи в виде строительного мусора валяются рядом с домом. В 1996 году дом был признан памятником архитектуры местного значения. В этом доме, как и «Доме Померанцева» все декоративные элементы выполнены из пластичного екатеринославского кирпича.

Признан аварийным

«Дом Когана» находится по соседству с домом Гольдштейн, но выполнен из светлого кирпича. Он также когда-то был доходным домом. Возвели его в 1900 году. От трех этажей сегодня осталась одна коробка. До средины 1990-х годов в доме жили люди. В 1996 году он также был признан памятником архитектуры местного значения.

Но с тех пор стоит под открытым небом, не законсервированный и полуразрушенный. Перекрытия в старинных домах были из дерева, поэтому первое, что разрушилось в доме – полы и потолки. Сегодня от дома осталась только коробка.

Бывшее общежитие

Доходный дом Татариновой был построен в 1890-х годах. На то время он считался одним из самых красивых в городе. Все колонны и фронтоны были выполнены из екатеринославского кирпича. Дом был доходным, на всех трех этажах жили постояльцы, несколько комнат занимала сама хозяйка.

В 1920-х годах здание было национализировано, из него сделали общежитие, а после Второй мировой войны – в этом доме давали людям квартиры. В 1980-х он был признан аварийным. В 1996 году стал памятником архитектуры местного значения. Здание находится на улице Исполкомовской.

Детский сад

Еще один памятник архитектуры находится на проспекте Нигояна – это двухэтажный особняк, созданный архитектором Александром Красносельским в 1916 году. Принадлежало здание местному аптекарю Льву Прицкеру. На первом этаже находилась сама аптека, а на втором жил ее хозяин. В 1917 году Прицкер уехал из страны, а в его дом «заселили» детский сад.

Но на первом этаже, вплоть до начала 2000-х годов продолжала работать аптека. Здание было признано аварийным и учреждение вместе с аптекой выселили. Крыши в доме нет, перекрытия сгнили, а сквозь дыры в стенах можно увидеть, как в коробке дома растут деревья. В 2021 году стало известно, что аптеку собираются реставрировать, но пока эту идею отложили на неопределенный срок.

старые фото домов: блог Артема Костюка

Читайте также:

Українська Русский

Автор: