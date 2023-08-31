Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

Сегодня 15:11
просмотров

В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время и на несколько минут отвлечься от новостей, а заодно удивить и порадовать любимого человека или друзей. Для организации таких встреч не нужно тратить большие суммы, а впечатления запомнятся на долго.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 необычных вариантов где провести время с друзьями или второй половинкой в Днепре.

Квест комната

Прохождение приключенческой игры на смекалку и выполнение различных заданий сближает и помогает на время отвлечься от различных тревог и новостей. С помощью квест-комнаты можно почувствовать себя минимум героем фильма. Например, на тонущем корабле найти драгоценный камень, оказаться в плену у ученика Франкенштейна и за 60 минут найти ключ и освободиться, пройти лабиринты фокусника и выбраться из зазеркалья, почувствовать себя Гарри Поттером и уничтожить крестаж Волан де Морта, и многие другие сюжеты. Отличные эмоции гарантированы. Количество игроков в квесте может варьироваться. Средняя цена за игру для 4-х человек – 1000 грн.

Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

Виртуальная реальность

Свиданье или встреча с друзьями в клубе виртуальной реальности даст возможность всем участникам погрузиться в виртуальную игру сюжет которой они выберут сами. Суть таких клубов в следующем: каждому из игроков на входе выдают шлем, наушники и контроллеры, а после отводят в небольшую комнату, где есть сенсоры, считывающие все движения участника и переносящие их в вируальный мир, где будет происходить основное действие. Участники становятся персонажами игры.  На двоих часовой сеанс такой игры обойдется в  среднем в 600 грн.

Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

Веревочный парк

В Днепре веревочные парки есть в парке Глобы и Шевченко. Они оснащены трассами различной сложности. На каждой из них есть определенный набор препятствий, которые нужно пройти. Каждому участнику выдается шлем и страховка. Трассы расположены на разной высоте над землей. В среднем преодоление одной трассы займет 30 минут. Стоимость аттракциона – от 450 грн за двоих.

Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

Прогулка на каяках

Пока позволяет погода провести свиданье или встретиться с друзьями можно прямо на воде. В Днепре работает несколько станций проката каяков и sup-бордов. В среднем за два места в каяке нужно выложить 200-300 грн за час аренды. Столько же стоит взять на прокат борд. Чем дольше плаваешь – тем дешевле выходит аренда плавсредства. Отправиться в прогулку на воде можно с жилмассива Красный Камень, Парус, Заводской Набережной, Монастырского острова, на водно-спортивной базе «Машиностроитель», на косе Гребного канала на жилмассиве Победа.

Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

Пикник

По прогнозам синоптиков, теплая погода в Днепре продержится весь сентябрь. А значит еще есть время сходить на пикник со второй половинкой или друзьями. Выбор мест для пикников в Днепре огромен – начиная от Тоннельной балки, живописных склонов в Кайдаках, тихих уголков в парке Шевченко, Глобы, Дружбы народов, Сагайдак и заканчивая лесом на жилмассиве Ломовской и Монастырским островом. Главное –убрать после себя мусор, а перед походом на пикник не забыть использовать репеленты от клещей.

Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

#image_title

 

Читайте также:

Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землейУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землейРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 15:05
В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Теперь найти транспорт с кондиционером легче.

В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести
Новости Днепра
Сегодня 14:48
В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции…

Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд
Новости Днепра
Сегодня 13:35
Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд

Адвокат патрульного, подозреваемого в убийстве мужчины в Днепре, сообщила, когда…

Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:47
Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

В парке Шевченко в Днепре есть несколько кафе, где можно…

Последние новости

В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать
В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Теперь найти транспорт с кондиционером легче.

Сегодня 15:05
2
просмотров
В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести
В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции "Тарелка счастья 2023".

Сегодня 14:48
8
просмотров
В Кривом Роге женщина «отрезала» от света магазин своего бывшего мужа
В Кривом Роге женщина «отрезала» от света магазин своего бывшего мужа

Криворожанка отключила электроэнергию в магазине своего бывшего мужа.

Сегодня 14:20
2
просмотров
На Днепропетровщине заметили птичку в «камуфляже» (ФОТО)
На Днепропетровщине заметили птичку в «камуфляже» (ФОТО)

Эту птицу очень сложно сфотографировать.

Сегодня 13:42
12
просмотров
Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд
Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд

Адвокат патрульного, подозреваемого в убийстве мужчины в Днепре, сообщила, когда инспектору изберут меру пресечения.

Сегодня 13:35
3
просмотров
С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха
С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В связи с этим изменятся даты некоторых праздников.

Сегодня 13:05
5
просмотров
Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)
Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

В парке Шевченко в Днепре есть несколько кафе, где можно перекусить после прогулки. Все они находятся практически у входа в парк, а вот в глубине зеленой зоны стоят забытые и заброшенные бывшие увеселительные заведения. Теперь они напоминают призраки и в…

Сегодня 12:47
3
просмотров
Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой
Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

Экснардеп оконфузился сексистским изречением о патрульной из Днепра, пострадавшей во время столкновения с пассажиром Ягуара.

Сегодня 12:46
6
просмотров
В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян
В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян

В ДБР прокомментировали информацию СМИ о том, что погибший во время стрельбы в Днепре был пьян.

Сегодня 12:15
7
просмотров
Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это
Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это

В сети распространяется информация о том, что всех украинцев якобы обяжут платить за воду из колодцев и скважин.

Сегодня 11:56
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх