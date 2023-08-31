ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время и на несколько минут отвлечься от новостей, а заодно удивить и порадовать любимого человека или друзей. Для организации таких встреч не нужно тратить большие суммы, а впечатления запомнятся на долго.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 необычных вариантов где провести время с друзьями или второй половинкой в Днепре.

Квест комната

Прохождение приключенческой игры на смекалку и выполнение различных заданий сближает и помогает на время отвлечься от различных тревог и новостей. С помощью квест-комнаты можно почувствовать себя минимум героем фильма. Например, на тонущем корабле найти драгоценный камень, оказаться в плену у ученика Франкенштейна и за 60 минут найти ключ и освободиться, пройти лабиринты фокусника и выбраться из зазеркалья, почувствовать себя Гарри Поттером и уничтожить крестаж Волан де Морта, и многие другие сюжеты. Отличные эмоции гарантированы. Количество игроков в квесте может варьироваться. Средняя цена за игру для 4-х человек – 1000 грн.

Виртуальная реальность

Свиданье или встреча с друзьями в клубе виртуальной реальности даст возможность всем участникам погрузиться в виртуальную игру сюжет которой они выберут сами. Суть таких клубов в следующем: каждому из игроков на входе выдают шлем, наушники и контроллеры, а после отводят в небольшую комнату, где есть сенсоры, считывающие все движения участника и переносящие их в вируальный мир, где будет происходить основное действие. Участники становятся персонажами игры. На двоих часовой сеанс такой игры обойдется в среднем в 600 грн.

Веревочный парк

В Днепре веревочные парки есть в парке Глобы и Шевченко. Они оснащены трассами различной сложности. На каждой из них есть определенный набор препятствий, которые нужно пройти. Каждому участнику выдается шлем и страховка. Трассы расположены на разной высоте над землей. В среднем преодоление одной трассы займет 30 минут. Стоимость аттракциона – от 450 грн за двоих.

Прогулка на каяках

Пока позволяет погода провести свиданье или встретиться с друзьями можно прямо на воде. В Днепре работает несколько станций проката каяков и sup-бордов. В среднем за два места в каяке нужно выложить 200-300 грн за час аренды. Столько же стоит взять на прокат борд. Чем дольше плаваешь – тем дешевле выходит аренда плавсредства. Отправиться в прогулку на воде можно с жилмассива Красный Камень, Парус, Заводской Набережной, Монастырского острова, на водно-спортивной базе «Машиностроитель», на косе Гребного канала на жилмассиве Победа.

Пикник

По прогнозам синоптиков, теплая погода в Днепре продержится весь сентябрь. А значит еще есть время сходить на пикник со второй половинкой или друзьями. Выбор мест для пикников в Днепре огромен – начиная от Тоннельной балки, живописных склонов в Кайдаках, тихих уголков в парке Шевченко, Глобы, Дружбы народов, Сагайдак и заканчивая лесом на жилмассиве Ломовской и Монастырским островом. Главное –убрать после себя мусор, а перед походом на пикник не забыть использовать репеленты от клещей.

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