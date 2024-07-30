ТОП-5 ядовитых пауков, которые могут обитать в Днепре: где прячутся и как выглядят

В разных регионах Украины активизировались ядовитые пауки. Днепропетровская область – не исключение. У нас в регионе водится по меньшей мере 5 видов различных ядовитых пауков.

Журналисты dnepr.info узнали, какие ядовитые пауки водятся в области и Днепре и что делать человеку, если он стал его жертвой.

Укусы пауков могут доставить немало проблем. При наличии аллергии на их яд или не вовремя оказанной медицинской помощи укушенный может получить ряд проблем со здоровьем вплоть до летального исхода.

Каракурт или Черная вдова

Каракурт обитает в южных областях Украины, но в теплое время года может мигрировать в степные зоны и даже на север. Они черного цвета и не большого размера. Самцы – 7 см, а вот самки вырастают до 2 сантиметров. Их яд очень токсичен – в 12 раз сильнее, чем яд гремучей змеи. Они ведут ночной образ жизни, прячутся в норах или ямах. Обитают в скошенной траве, песке, камнях. Этот вид пауков не агрессивен и не нападает первым, а кусает только при самозащите. Поэтому прогуливаясь в лесу по траве не лишним будет внимательно смотреть под ноги – если неосторожно наступить на паука – он захочет в ответ укусить обидчика.

Укус Черной вдовы наиболее опасен для маленьких детей и пожилых людей.

Южнорусский тарантул или паук-волк

Южнорусский тарантул достаточно большого размера – самые крупные особи могут достигать до 3,5 см в длину. Также его особенностью являются волосинки на лапках. Они также ведут ночной образ жизни, обитают в степи и лесно-степовой зоне. В этом году его видели в Царычанском районе.

Перед укусом тарантул поднимает передние лапки вверх, таким образом как бы предупреждая, что сейчас он будет нападать. Как отмечают зоологи, паук-волк никогда не нападает первым, а атакует только в случае самозащиты. Тарантула также никогда не увидеть сидящим на паутине, как и каракурта, поскольку паук-вол обитает в земляных норках и ловят свою добычу из засады. По ощущением, укус тарантула сравнивают с укусом пчелы или осы, их яд действует на человека аналогично.

Аргиопа

Паук вида «аргиопа» любит обитать в степи и пустыне, но в последнее время его видели в разных областях Украины. Предпочитает луга, обочины дорог, опушки леса, участки, где много солнечного света. Живет на кустарниках и травянистых растениях. Плетет паутину — ее рисунок крупный и колесовидный, а нити образуют своеобразные зигзаги – это отличительная черта «жилья» и «ловушек» аргиопы. Паук обычно сидит в центре паутины и своим видом напоминает букву Х. Также аргиопу отличает окрас – полосатое желто-черное или белое брюшко и такие же лапки. Второе название аргиопы – паук-оса, за его схожий окрас.

Самцы не кусают, кусают только самки этого вида и то, если понимают, что им может грозить опасность. Первыми не нападают. Укус паука схож с укусом пчелы или осы.

Желтый паук Сак

Из-за изменение климата в Украину перебрался желтый паук. Ранее местом его обитания была Центральная Европа. Его яд не представляет угрозы для жизни человека, но укусы весьма болезненные. Обитают на приусадебных участках, огородах, степях, лесополосах под камнями и в норках. Вместо паутины живут в своеобразных «гнездах» трубкообразной формы.

Размер пауков не большой – до 1 см. Бывает желтого, кремового или серого цвета. Еще одно возможное место жилища – гаражи и автозаправки. Этот вид пауков привлекает запах бензина.

Желтосумный колющий паук

Раньше местом обитания желтосумного колющего паука была Центральная Европа и Средняя Азия, но с 2019 года его появление фиксируют и в Днепре, в частности паука видели в Приднепровске и на жилмассиве Мирный. Обитает среди сухостоя, травянистых растений и листьев, которые скручены в трубочку. По словам зоологов, паук не нападает первый, а лишь может ответить на агрессию.

Если его побеспокоить он может прыгнуть на человека и проколоть кожу. Размер паука – до 1,5 см, он может быть окраса от желтого до золотистого и чуть коричневатого цвета. Укус по болезненности сравним с укусом осы, но ощущается более сильно.

Реакция на укус паука

После укуса паука у человека может наблюдаться острая аллергическая реакция от повышения температуры тела и тошноты до головокружения, нарыва в месте укуса, боли в месте укуса, онемение и распухание конечности, ощущение удушья, озноб, повышение артериального давления, судороги. Симптомы проходят через несколько дней.

Оказание помощи при укусе паука

После укуса можно попробовать сразу выдавить часть яда. После человека нужно уложить, чтобы он как можно меньше шевелился. Давать укушенному большое количество воды, рану также необходимо промыть водой или если есть возможность – хлоргексидином. Жгут накладывать нельзя, но конечность нужно максимально обездвижить. Параллельно необходимо вызвать скорую помощь.

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