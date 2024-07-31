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ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

Сегодня 15:09
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UniRank University Ranking – международный неакадемический рейтинг популярности университетов в интернет-поисковиках. То есть чем больше абитуриенты гуглят тот или иной вуз – тем выше у него рейтинг по мнению UniRankg. Для расчета позиции в рейтинге применяется особый алгоритм, основанный на популярности и посещаемости сайта того или иного учебного заведения.

Журналисты dnepr.info узнали, какие места в рейтинге занимают вузы Днепра.

В рейтинге UniRankg 192 украинских вуза. Они разделены по областям и у каждой области есть свой рейтинг самых популярных учебных заведений. В Днепропетровской области этот рейтинг выглядит так.

Днепровская политехника

На первом месте НТУ «Днепровская политехника»  — один из старейших вузов Днепра. Был основан летом 1899 года и назывался Екатеринославский институт. Сначала это было горное училище и лекции для студентов преподаватели читали в нынешнем Дворце студентов и только через несколько лет получил свой корпус. Институтом училище стало только в 1912 году. Студент тут изучали математику, механику, физику, химию, горное искусство, счетоводство, технические переводы, черчение, оказание помощи при несчастных случаях и богословие.  

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

На его базе его факультетов в 1930-х годах был основан Днепропетровский металлургический институт и химико-технологический. Сегодня в составе университета 9 факультетов, 53 кафедры. Освоить в вузе можно 27 специальностей.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

Университет науки и технологий

Второе место в рейтинге получил Украинский государственный университет науки и технологий. Ранее это был Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Лазаряна. Учебное заведение было основано в 1930 году на базе политехникума и факультета инженеров путей и сообщений Киевского политехнического института.

Основная деятельность вуза – подготовка различных специалистов для работы на железной дороге: от ремонтников локомотивов до проводников и электриков. Особой изюминкой вуза является его студенческий городок – все корпуса вуза, общежития, спортзалы, бассейн и другая необходимая инфраструктура расположены в одном месте.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

Также в парке студгородка есть аллея сакур, которая в период цветения ежегодно привлекает к себе сотни желающих сделать фото на фоне цветущих деревьев. Сегодня в составе университета 11 факультетов, технический лицей, 39 кафедр.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

ДНУ им. О. Гончара

Третье место по популярности среди вузов Днепра занимает Днепровский национальный университет им. О. Гончара. Он также является одним из старейших вузов Днепра – был открыт в 1916 году и изначально это был не университет, а Высшие женские курсы. Изначально тут можно было учиться только на двух факультетах: физико-математическом и медицинском. Вузом женские курсы стали в 1918 году. В университете на то время работало 4 факультета: историко-филологический, юридический, медицинский и физико-математический. На первый курс в год открытия учебного заведение поступило почти 3 тыс студентов.

Наибольшее развитие ДНУ началось в середине 1960-х годов, когда ректором стал Владимир Моссаковский. В это время было построено несколько учебных корпусов, в том числе и главный «синий» корпус на проспекте Науки, жилой дом для преподавателей, оранжерея в ботсаду, спортзал. Среди выпускников ДНУ: писатель О. Гончар, П. Загребельный.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

Сегодня в университете функционирует 14 факультетов, 79 кафедр, 4 профильные колледжа, 2 лицея. В ДНУ обучают 65 разным специальностям.

В одном из корпусов ДНУ функционирует Зоологический музей, где собрано несколько сотен экспонатов от пернатых до обитателей водных глубин. Со основателем музея считается историк Дмитрий Яворницкий, тут же можно увидеть несколько экспонатов, которые он сам собрал.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

ДГМУ

Четвертое место в рейтинге досталось Днепровскому государственному медицинскому университету. Учебное заведение было основано в 1916 году и считается одним из старейших профильных заведений Украины. ДДМУ был основан на базе Екатеринославских высших женских курсов. Уже в 1925 году состоялся первый выпуск медиков- тогда дипломы получили почти 250 человек.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

Изюминкой этого вуза Днепра является анатомический музей, где можно увидеть младенцев с аномалиями развития, различные человеческие органы, скелеты. Самые старые экспонаты были собраны работниками музея еще до Второй мировой войны и до сих пор они экспонируются в зале. Сегодня в структуре университета 4 факультета, 47 кафедр, из них 42 кафедры расположены на базах 28 больниц

ДГУВД

Пятерку замыкает Днепровский государственный университет внутренних дел. Это один из самых молодых вузов города, основанный в середине 1960-х годов как специальная средняя школа милиции, которая в 1992 году превратилась в Днепропетровское училище милиции, а позже – Юридический институт МВС и наконец  учебное заведение превратилось в университет внутренних дел.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

Сегодня в структуре университета 2 факультета, 3 института и 19 кафедр. Тут обучаются курсанты и студенты, которые впоследствии могут работать адвокатами, юристами, сотрудниками криминальной полиции и работниками органов досудебного расследования Нацполиции.

Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг 

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Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтингУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтингРусский

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