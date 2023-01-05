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ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

Сегодня 12:52
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Дом в пригороде Днепра может быть выгоднее квартиры или дома в самом городе по нескольким причинам: более чистый воздух, рядом есть небольшое озеро или река, для любителей-садоводов есть огромное поле для деятельности. К тому же, дом неподалеку Днепра дешевле купить, чем в самом городе. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых дешевых домов на продажу неподалеку Днепра.

Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

Дом в селе Новоалександровка, что находится в пригороде Днепра обойдется в 243 тыс грн. В здании два этажа и 4 комнаты. Общая площадь дома 70 кв.м. Участок на 4 сотки земли. Стены дома из кирпича, есть индивидуальное печное отопление. Под домом подвал. Зданию нужен ремонт, но основные работы уже сделаны.

Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

299,6 тыс грн обойдется двухкомнатный дом с мансардным этажом в селе Братское. Здание общей площадью 24 кв.м. находится на участке в 6 соток земли. В доме индивидуальное отопление. Есть вода и свет, стены из кирпича. Дом находится в состоянии «после строителей». Необходимо вложить средства в его дальнейший ремонт. Неподалеку от двора находится река.

Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

Купить дом в Обуховке обойдется 374, 5 тыс грн. Участок – 25 соток, сам дом – одноэтажный, в нем 2 комнаты и 49 кв.м. общей площади. Построен в 1970-х годах. Через дорогу от дома находится озеро, а за огородом – ставок. Рядом лес. В доме есть вода и свет, но нет газа.

Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

Купить дом в Подгородном обойдется в 468 тыс грн. Его общая площадь – 40 кв.м и почти все это – одна комната. Участок -14 соток. Дом утеплен, установлены металлопластиковые окна. Есть газ, электричество и вода в доме. Отопление газовое. Установлен еврозабор.

Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

Двухэтажный дом в Обуховке обойдется в 449,4 тыс грн. В нем несколько комнат и 60 кв.м. общей площади. Расположен на участке в 6 соток. Индивидуальное отопление, есть свет, вода, газ и погреб. На участке растут фруктовые деревья, туи, ели, виноградник.

Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

 

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Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)Русский

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