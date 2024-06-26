ТОП-5 необычных озер в Украине, где можно отдохнуть летом 2024: где находятся и сколько стоит

Многие стремятся отдохнуть заграницей, просто не зная, что в Украине есть много уголков, где можно увидеть всю красоту природы, озер и рек. Чтобы узнать или увидеть что-то новое – не обязательно уезжать в отпуск из страны.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых красивых озер Украины и узнали, во сколько обойдется отдых на них.

Озеро для смелых

Озеро Бребенскул находится на склоне Черногорского хребта Карпат в селе Кваси, что в Раховском районе и считается самым высокогорным озером Украины – оно расположено на 1801 м над уровнем моря. Из-за необычной формы его еще называют «синим глазом Карпат». Оно не большое по размеру – около 150 метров в длину и 67 метров в ширину. Глубина его небольшая – чуть более 3-х метров.

Но вот купаться в озере могут не все. Дело в том, что даже в жаркие дни температура воды тут редко превышает 15 градусов тепла. Но возле озера можно обустроить кемпинг и каждое утро любоваться горами и кристально чистой водой. Однако ночи тут холодные – температура воздуха после захода солнца становится в два раза ниже, чем была днем.

Через озеро проходит несколько туристических маршрутов на горы: Говерлу, Петрос, Поп Иван.

Снять номер на двоих на турбазе неподалеку от озера обойдется от 700 грн.

Несамовите озеро

Озеро Несамовите также считается одним из наивысших озер Украины – оно расположено на 1705 м над уровнем моря. Вода его зимой замерзает так сильно, что летом не успевает прогреваться и поэтому купаться в нем также решаются не все. Находится озеро в районе Надворнянского района в Ивано-Франковской области. Длина его составляет 88 метров, ширина – 45 метров. Самая глубокая точка водоема – 1,5 метра. Оно окружено горными вершинами и альпийскими лугами.

Отдых на турбазе неподалеку от озера обойдется от 600 грн в сутки за двоих. За эти деньги туристы получат стандартный набор из двух кроватей в номере, столика, холодильника, удобств.

Самое большое озеро

Озеро Синевир находится в Закарпатской области в селе Синевирская поляра и считается одним из самых больших в Украине. Его площадь – порядка 5 га, а глубина доходит до 24 метров. Вода в нем чистая и прозрачная, до такой степени, что легко можно рассмотреть всех обитателей озера. Купаться в озере запрещено, как и ловить рыбу. Вода тут летом прогревается в среднем до +12 градусов тепла. Синевир появилось около 10 тыс лет назад в результате землетрясения, но местная легенда гласит, что появилось Синевир в результате слез графской дочки по имени Синь. Ее любимый был убит по приказу отца и к месту, где он умер стекали слезы Сини.

Рядом с озером можно увидеть горную серну, оленя, рись, горностая и барсуков. На берегу растет более 90 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины. Второе название озера «Морской глаз».

Ночь в самом дешевом отеле в трехместном номере обойдется в 500 грн. За эти деньги туристы получат комнату с тремя кроватями, небольшим холодильником и удобствами.

Одно из чудес Украины

Озеро Свитязь расположено в Волынской области, в одноименном селе. Считается самым глубоким озером Украины – его глубина достигает 58 метров. Для сравнения, глубина Азовского моря в четыре раза меньше. Свитязь является одним из 7-ми чудес Украины. Вода в нем прозрачная, богата на содержание глицерина, йода и серебра.

Свитязь – это самое большое озеро в группе Шацких озер. Питается подземными водами и артезианскими источниками. Согласно легендам, озеро появилось тут более 10 тыс лет назад в результате карстовых процессов в горах. Еще одна версия происхождения озера говорит о том, что Свитязь возникло в результате таяния ледника и под его водами находятся затопленные пещеры.

Отдохнуть в трехместном номере самого недорого отеля неподалеку Свитязя обойдется туристам от 680 грн в сутки. В номере за эти деньги будет двухместная кровать, диван, журнальный столик, холодильник, свой санузел и возможность пользоваться общей кухней.

Белая вода

В Ровенской области находится Белое озеро. Свое название оно получило поскольку вода в нем белого цвета из-за большого содержания глицерина. Глубина водоема достигает 34 метров, а площадь почти 5 кв км, длина – 3 км. Оно считается лечебным, поскольку купание в озере положительно влияет на кожу. Водой его наполняют подземные источники.

В водоеме водятся окунь, щука, линь, угорь, на есть колонии бобров и ондатр, на берегу живут утки и гуси.

У этого озера также есть своя легенда. Считается, что его целебную воду в ХХ веке возили в Варшаву для лечения супруги Юзефа Пилсудского. А во время войн воду с озера использовали солдаты для быстрейшего заживления ран. Еще более ранняя легенда об озере говорит о том, что раньше на его месте было село с церковью, но из-за стихии все было затоплено и церковь, теперь находится на дне озера и таким образом освящает воду и делает ее лечебной.

Расположено озеро возле села Рудка, Владимирецкого района. Снять двухместный номер на турбазе возле озера обойдется минимум в 1000 грн на двоих.

фото: открытые источники

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