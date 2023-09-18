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ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Сегодня 12:47
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Днепр большой город с различными интересными локациями, куда можно пойти как на прогулку в выходной день, так и погулять после рабочего дня с друзьями, второй половинкой, повести детей после школы. Пойти в Днепре можно как к воде, и провести время у реки, так и погулять в зеленых зонах города. Эти места отдыха доступны и бесплатны.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре на прогулку.

«Космический» минимализм

Парк Гагарина подойдет для тех, кто предпочитает неспешно бродить по вымощенным дорожкам, кормить белочек орехами и слушать пение птиц. В парке много деревьев, посажены растения из ботанического сада. Узнать их можно по специальным табличкам рядом. Есть большое количество лавочек, урн, бесплатный туалет и беспроводной интернет. Тут нет никаких аттракционов, ларьков, где можно купить кофе или напиток, но есть необычные кормушки для птиц в «космическом» стиле, облагороженная территория и неспешно прогуливающиеся туда-сюда люди.

Новости Днепра про ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Птицы и кувшинки

Пойти в Днепре на прогулку в яхт-клуб Сич можно в любой день недели. Клуб открылся в 2003 году и все это время он продолжает расширяться. Тут можно увидеть павлинов, уток, гусей, лебедей и других птиц, в реке водятся выдры, на воде цветут кувшинки, а на берегу – облагороженные зеленые зоны и вымощенные брусчаткой дорожки. Для детей тут есть платные аттракционы, платный туалет. Птиц можно кормить – для них продают специальный корм. На территории клуба много лавочек, урн.

Новости Днепра про ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Аттракционы и прогулка в тишине

Погулять в Днепре у воды можно и на Монастырском острове. Он считается «нижней» частью парка Шевченко. Тут множество аттракционов для взрослых и детей, а во время прогулки можно посетить аквариум с различными видами рыб, работающий на территории острова. Пройти от края до края острова можно за 30-40 минут. Тут есть места, где можно побродить в тишине у самой кромки воды, послушать звон колокола церкви или посидеть на лавочке у памятника Шевченко, а можно пройтись по дорожкам острова вглубь, встречая на своем пути только собачников и велосипедистов. На острове развита инфраструктура – тут есть платный туалет, немного лавочек, различные кафе, киоски, где можно купить воду или мороженное.

Новости Днепра про ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Прогулка на катамаране

Также в Днепре можно пойти в парк Глобы.  Для детей и взрослых тут работают различные аттракционы: колесо обозрения, комната кривых зеркал, тир,  всевозможные паровозики, батуты, мини-кинотеатры, а также можно прокатиться по озеру на катамаране. Для тех, кто не любит активный отдых – в парке есть большое количество лавочек. На клумбах парка растут не только цветы и кусты, но и кабачки с тыквой. В озере можно увидеть и покормить семью уток. Также в парке есть отдельная детская и спортивные площадки.

Новости Днепра про ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

С видом на реку

Если хочется провести время в Днепре у воды, но при этом нет желания идти на Монастырский остров или в яхт-клуб Сич, то можно посетить набережную неподалеку Фестивального причала. В этом районе установлена большая семейная лавочка длинной 50 метров. Ее установили тут в 2011 году и она быстро стала популярным местом отдыха среди жителей города. На лавочке в нескольких инсталляциях изображен жизненный путь семьи – встреча, решение быть вместе, рождение детей и прочее. Тут можно посидеть под кованным зонтом, рядом с Амуром или милыми домашними животными. Лавочка занесена в Книгу рекордов Украины, как самая длинная в стране.

Новости Днепра про ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

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