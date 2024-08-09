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ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать

Сегодня 13:06
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9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Сначала это был неофициальный праздник любителей книг в США, но со временем им заинтересовали любители чтения во всем мире. Теперь в этот день в разных уголках мира в библиотеках проводятся различные конкурсы и мероприятия связанные с чтением книг: встречи с писателями, розыгрыш книг. Но для того, чтобы отметить праздник вовсе не обязательно идти в библиотеку, достаточно взять книгу в руки и посвятить чтению несколько часов.

Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать

А что может быть лучше, чем увлекательная книга под чашечку ароматного кофе решили мы в dnepr.info и собрали подборку кофеен, где можно не только выпить кофе, но и прочитать книгу.

«Нишевое чтение»

Кофейня-читальня «Ниша» открылась в Днепре весной этого года. Посетители могут не только выпить чашечку ароматного напитка, но и выбрать себе книгу. Также в кофейне проводятся тематически встречи, чтения и обсуждения произведений. «Ниша» находится на проспекте Яворницкого, 67.

Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать

Атмосферное заведение

Кофейн Culturist расположена в старинном доме на центральном проспекте Днепра. Это не только заведение, где можно выпить кофе в разных вариациях или вечером встретиться с друзьями за бокалом вина. Это еще и культурное пространство.

На полках есть большое количество книг и журналов, которые можно почитать, наслаждаясь бодрящим напитком. Заведение находится на проспекте Яворницкого, 26.

Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать

Три зала

Еще одно заведение, где сделан акцент на кофе и книгах – кофейня «Маємо Простір». В заведении три разных зала, каждый из которых имеет свою неповторую атмосферу. В кофейне регулярно проводятся творческие встречи, мастер-классы, лекции.

В меню кроме кофе есть различные напитки на его основе, чаи и полноценные блюда на завтрак, обед или ужин. Кофейня-читальня находится на улице Сергея Ефремова, 22.

Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать

Вперта коза

Книжный-кофейня «Вперта коза» открылся в Днепре месяц назад. В меню – кофе, чай и даже фильтр-чай. К ним можно заказать различные сладкие десерты. Тут большой выбор книг – представлен ассортимент более 15 украинских издательств. Заведение находится на проспекте Леси Украинки, 3.

Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать

Кофейня-буккросинг

В заведение Horizontal можно не только выпить кофе или чай со сладкой выпечкой и почитать при этом книгу, но и стать участником букросинга – принести свою книгу и взять с собой другую. Также сюда можно просто принести уже прочитанные книги и «подарить» их тем, кто эти произведения еще не читал. Или наоборот, найти для себя что-то новое и интересное. Кофейня находится на улице Олеся Гончара, 8.

Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитать 

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Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитатьУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 кофеен с книгами в Днепре: тут можно выпить кофе и почитатьРусский

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