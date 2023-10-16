ТОП-3 самые известные горы неподалеку Днепра: своя «Говерла» и место, где казаки прятали казну

Неподалеку от Днепра есть свои горы и скалы. Самая большая из них – гора Калитва была наблюдательным пунктом казаков. У каждой возвышенности есть свои легенды и секреты.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-3 самых известных гор и возвышенностей в Днепропетровской области.

Растаявший ледник

«Местной Говерлой» называют гору Калитву в Царычанском районе. Ее высота 145 метров, находила она неподалеку реки Орель. Гора появилась в результате таяния ледника и состоит из мореновых наносов. В начале прошлого века на горе произошла эрозия грунтов в результате чего она стала разрушаться. Чтобы спасти Калитву ее засадили различными деревьями – дубом, кленом, ясенем, акацией. Сегодня гора Калитва — это центр заповедного урочища с площадью 400 га.

В летописях Калитву называли Половецким валом на реке Угол и считали ее началом Большого Шелкового пути. Во времена казаков Калитва считалась защитным валом и «Караул-горой», поскольку с вершины горы было хорошо видно окрестные дороги. Считалось, что если на вершине Калитвы разводили огонь – значит враги уже близко. Также, согласно легендам, на самой вершине горы спрятано казацкое золото.

Кручи-порт

В селе Капуловка в Никопольском районе есть обрывистый берег высотой до 30 метров. Его называют «Панские кручи». Ранее тут причаливали древнегреческие корабли, а кручи исследовал Дмитрий Яворницкий. Также согласно рассказам местных жителей, тут бывал и Тарас Шевченко. Ранее с круч можно было увидеть «Каховское море», но сегодня с них открывается вид на молодой лес.

Место «деятельности» скифов

Скалы «Орлиное гнездо» находятся неподалеку Кривого Рога. Высота их составляет до 30 метров. Это достопримечательность природного происхождения, они являются геологическим памятником природы. Площадь скал – 62 га, возраст – более 2050 млн лет. Самая большая скала названа Орлиное гнездо – она и дала «имя» всей группе возвышенностей. Высота ее 28 метров, длина 25 метров. Согласно местным легендам, в этих гротах скифы добывали руду, а казаки держали казну.

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