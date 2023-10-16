Журналисты dnepr.info собрали ТОП-3 самых известных гор и возвышенностей в Днепропетровской области.
«Местной Говерлой» называют гору Калитву в Царычанском районе. Ее высота 145 метров, находила она неподалеку реки Орель. Гора появилась в результате таяния ледника и состоит из мореновых наносов. В начале прошлого века на горе произошла эрозия грунтов в результате чего она стала разрушаться. Чтобы спасти Калитву ее засадили различными деревьями – дубом, кленом, ясенем, акацией. Сегодня гора Калитва — это центр заповедного урочища с площадью 400 га.
В летописях Калитву называли Половецким валом на реке Угол и считали ее началом Большого Шелкового пути. Во времена казаков Калитва считалась защитным валом и «Караул-горой», поскольку с вершины горы было хорошо видно окрестные дороги. Считалось, что если на вершине Калитвы разводили огонь – значит враги уже близко. Также, согласно легендам, на самой вершине горы спрятано казацкое золото.
В селе Капуловка в Никопольском районе есть обрывистый берег высотой до 30 метров. Его называют «Панские кручи». Ранее тут причаливали древнегреческие корабли, а кручи исследовал Дмитрий Яворницкий. Также согласно рассказам местных жителей, тут бывал и Тарас Шевченко. Ранее с круч можно было увидеть «Каховское море», но сегодня с них открывается вид на молодой лес.
Скалы «Орлиное гнездо» находятся неподалеку Кривого Рога. Высота их составляет до 30 метров. Это достопримечательность природного происхождения, они являются геологическим памятником природы. Площадь скал – 62 га, возраст – более 2050 млн лет. Самая большая скала названа Орлиное гнездо – она и дала «имя» всей группе возвышенностей. Высота ее 28 метров, длина 25 метров. Согласно местным легендам, в этих гротах скифы добывали руду, а казаки держали казну.
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