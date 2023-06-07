Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Сегодня 13:41
просмотров

Сегодня в Украине и других странах отмечается Всемирный день бега или Международный день бега. Дата праздника – плавающая и отмечается в первую среду июня. Первый раз праздник бега отметили в 2009 году в США, а международным он стал в 2016 году. Его главная цель – привлечь внимание к бегу – простому и доступному виду спорта.

Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест для бега в Днепре.

Бег на набережной

Самое популярное место среди бегунов Днепра – набережная. Любителей спорта тут можно встретить в любое время. Но лучше всего тут заниматься бегом по утрам, поскольку к вечеру на набережную для прогулок выходит много людей, начинают работать палатки с едой и места на дороге становится заметно меньше.

Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Пробежка в парке

Среди парков города лучше всего бегать в Новокодацком – там большая территория, есть множество зеленых аллей и в Глобы – по утрам тут практически нет людей, риск с кем-то столкнуться минимальный.

Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Подойдет для пробежки и островная часть парка Шевченко. А вот в самом парке бегать будет не очень удобно – не позволяет «покрытие». Для тех, кто хочет попробовать свои силы в подъемах и спусках подойдет парк «Зеленый Гай». Для тех, кто живет на левом берегу кроме набережной еще одно идеальное место для бега –это парк Сагайдак. Почувствовать себя словно в парке на пробежке можно занимаясь спортом на Косе на Победе.

Стадионы для бега

Если по душе наматывать круги – можно прийти на стадион «Славутич». Покрытие на стадионе не самое лучшее, но для бега оно все равно лучше, чем «голый» асфальт. Тут часто можно встретить других бегунов и найти товарищей по интересу, а еще пробегая по стадиону можно любоваться граффити, которые тут нарисованы и послушать пение птиц. Длина круга составляет 400 метров.

Для любителей бегать на стадионах доступны спортивные площадки в ДНУ им. О. Гончара и стадион на территории парка ДИИТа. В качестве покрытия на стадионах асфальт, а в качестве «зрителей» можно встретить владельцев домашних животных с питомцами.

Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Для бегунов Приднепровска доступен стадион «Авангард», там есть беговые дорожки, но нет покрытия.

Но если все перечисленные выше места для пробежек далеки от места жительства бегуна, то начать заниматься спортом можно на стадионе ближайшей школы.

Забег в балке

Для тех, кто любит или хочет начать бегать и одновременно любоваться природой, идеальным вариантом будет Тоннельная балка в Днепре. Здесь много разных деревьев, цветут цветы, поют птички. Но «площадка» для бега не ровная, с частыми подъемами и спусками.

Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Главное для новичка

Перед началом бега обязательно нужно сделать разминку, особенное внимание нужно уделить мышцам ног. Начиная бегать не нужно сразу пытаться уложиться во время марафонца и пробегать длительные дистанции. Начните с малого. Первые пробежки можно совершать в легком темпе, постепенно увеличивая его и километраж.

Для пробежек обязательно нужно обзавестись удобной спортивной обувью и одеждой, чтобы ничего нигде не натирало и не давило, иначе пробежка превратиться в испытание.

Выбирая маршрут для бега старайтесь обходить места у проезжей части.

 

Читайте также:

Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионыУкраїнська Новости Днепра про ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионыРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре появится новый поезд-укрытие
    Сегодня 12:41
    В Днепре появится новый поезд-укрытие

    Еще один поезд-укрытие добавят на одну из станций метро.

    Пошел кататься на велосипеде и пропал: в Днепре разыскивают 9-летнего мальчика
    Новости Днепра
    Сегодня 12:22
    Пошел кататься на велосипеде и пропал: в Днепре разыскивают 9-летнего мальчика

    Помогите!

    20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге
    Новости Днепра
    Сегодня 11:22
    20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

    В ОВА опровергли информацию о повышении цены на воду в…

    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

    Потери России в войне в Украине на утро среды, 7…

    Последние новости

    В Днепре появится новый поезд-укрытие
    В Днепре появится новый поезд-укрытие

    Еще один поезд-укрытие добавят на одну из станций метро.

    Сегодня 12:41
    просмотров
    Пошел кататься на велосипеде и пропал: в Днепре разыскивают 9-летнего мальчика
    Пошел кататься на велосипеде и пропал: в Днепре разыскивают 9-летнего мальчика

    Помогите!

    Сегодня 12:22
    2
    просмотров
    В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
    В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

    Сотни рыбы валяются на земле.

    Сегодня 12:04
    просмотров
    20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге
    20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

    В ОВА опровергли информацию о повышении цены на воду в бутылках.

    Сегодня 11:22
    просмотров
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который шпионил за ВСУ.

    Сегодня 10:58
    просмотров
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

    Вода есть, но ее нужно экономить.

    Сегодня 10:23
    0
    просмотров
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

    Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу
    Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу

    В Днепре поступило сообщение о заминировании городской детской клинической больницы.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Утром враги ударили по Никополю и району
    Утром враги ударили по Никополю и району

    Ночь на 7 июня в Днепропетровской области прошла без атак, но уже утром враг дважды ударил по Никопольскому району.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины
    Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины

    В Днепре в квартире, которую охватил пожар вечером 6 июня, нашли тело пожилого мужчины.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх