ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест для бега в Днепре.
Самое популярное место среди бегунов Днепра – набережная. Любителей спорта тут можно встретить в любое время. Но лучше всего тут заниматься бегом по утрам, поскольку к вечеру на набережную для прогулок выходит много людей, начинают работать палатки с едой и места на дороге становится заметно меньше.
Среди парков города лучше всего бегать в Новокодацком – там большая территория, есть множество зеленых аллей и в Глобы – по утрам тут практически нет людей, риск с кем-то столкнуться минимальный.
Подойдет для пробежки и островная часть парка Шевченко. А вот в самом парке бегать будет не очень удобно – не позволяет «покрытие». Для тех, кто хочет попробовать свои силы в подъемах и спусках подойдет парк «Зеленый Гай». Для тех, кто живет на левом берегу кроме набережной еще одно идеальное место для бега –это парк Сагайдак. Почувствовать себя словно в парке на пробежке можно занимаясь спортом на Косе на Победе.
Если по душе наматывать круги – можно прийти на стадион «Славутич». Покрытие на стадионе не самое лучшее, но для бега оно все равно лучше, чем «голый» асфальт. Тут часто можно встретить других бегунов и найти товарищей по интересу, а еще пробегая по стадиону можно любоваться граффити, которые тут нарисованы и послушать пение птиц. Длина круга составляет 400 метров.
Для любителей бегать на стадионах доступны спортивные площадки в ДНУ им. О. Гончара и стадион на территории парка ДИИТа. В качестве покрытия на стадионах асфальт, а в качестве «зрителей» можно встретить владельцев домашних животных с питомцами.
Для бегунов Приднепровска доступен стадион «Авангард», там есть беговые дорожки, но нет покрытия.
Но если все перечисленные выше места для пробежек далеки от места жительства бегуна, то начать заниматься спортом можно на стадионе ближайшей школы.
Для тех, кто любит или хочет начать бегать и одновременно любоваться природой, идеальным вариантом будет Тоннельная балка в Днепре. Здесь много разных деревьев, цветут цветы, поют птички. Но «площадка» для бега не ровная, с частыми подъемами и спусками.
Перед началом бега обязательно нужно сделать разминку, особенное внимание нужно уделить мышцам ног. Начиная бегать не нужно сразу пытаться уложиться во время марафонца и пробегать длительные дистанции. Начните с малого. Первые пробежки можно совершать в легком темпе, постепенно увеличивая его и километраж.
Для пробежек обязательно нужно обзавестись удобной спортивной обувью и одеждой, чтобы ничего нигде не натирало и не давило, иначе пробежка превратиться в испытание.
Выбирая маршрут для бега старайтесь обходить места у проезжей части.
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