ТОП-10 ситуаций с которыми сталкивается каждый в Днепре во время отключения света (МЕМЫ)

В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в новостях можно прочитать, что графики отключений не действуют и когда исчезнет, и появится свет в квартире – не знает никто, это может произойти в любую минуту.

Журналисты dnepr.info решили отнестись к ситуации с юмором и собрали ТОП-10 типичных ситуаций, с которыми сталкивается в эти дни каждый днепрянин.

Есть отключения плановые, а есть аварийные. Для плановых ДТЭК выдает график. Но разобраться в нем довольно сложно и понятен он видимо только энергетикам.

Во многих домах вместе со светом пропадает еще и вода. Так что принять душ, в теплой, нагретой в бойлере воде, да еще при этом в ванне с включенным светом – это просто комбо и бинго сразу.

В Днепре есть счастливчики, в чьих домах свет отключали ненадолго. К тому же во время блекаута у них была вода, связь и даже медленный но Интернет. А в день у них света может не быть полчаса, а то и вовсе его никогда не выключают. Причина проста – многоквартирные дома могут быть запитаны от той же сети, что и стоящая по соседству больница.

Когда за окном темно, в доме нет света и Интернета, но при этом на улице слышится гул, то в первую очередь думаешь о том, что где-то рядом летит «мопед» или ракета. Но на деле это всего лишь уборка улиц. Кстати, работу мусоровозов в таких условиях можно иногда принять за взрыв и сначала испугаться, а потом понять, что ошибался.

Бывает, что свет могут дать ночью, так что его появление можно и проспать. Поэтому находчивые жители Днепра заблаговременно включают в розетку все, что нужно зарядить.

В некоторые дни аварийных отключений бывает так, что появлению света в одном доме передует его «исчезаение» в здании напротив. Поэтому те, у кого нет света регулярно с тоской поглядывают на светящиеся соседние окна. Но бывает и так, что свет исчезает у всех сразу, или же точно также появляется – сразу во всех домах. Но не всегда.

Не желая выстаивать очереди за водой, если вдруг она снова пропадет, многие подготовились к возможному «водному кризису» со всей серьезностью. Вот только теперь по квартире сложно ходить из-за того, что во всех емкостях и везде стоит вода.

Отключение света для жителей домом с электроплитами – отдельная боль. В темные вечера они питаются тем, что не нужно греть, готовить и что всегда есть в магазине. Ну или то, что соседи не успели раскупить.

В связи с аварийными отключениями движение общественного электротранспорта в Днепре приостановлено. О том, что ни троллейбусы, ни трамваи ездить не будут – сообщают в новостях. Но есть те, кто новость не прочел и все ждет «рогатого» на остановке.

Запустив стирку в машинке многие переживают, что свет отключат в самый неподходящий момент и белье будет долго мокнуть в «стиралке». И постоянно смотрят на часы, в надежде, что так белье постирается быстрее.

фото: Екатерина Шевцова

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