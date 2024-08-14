ТОП-10 самых дешевых вариантов аренды жилья у моря в Одессе: цены стартуют от 150 грн

До конца лета осталось еще несколько недель. Синоптики обещают, что температура в ближайшее время будет только расти. Самое время побывать на море тем, кто еще этого не сделал.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих комнат в аренду в Одессе в этом году.

Снять комнату в частном доме в Одессе можно за 150 грн с человека. В комнате есть кровать, телевизор, стол. В доме — отдельная кухня с посудой, душевые, площадка для отдыха во доре. Как отмечает автор объявления, до центра города можно добраться за 30 минут на трамвае. Море рядом.

Рядом с пляжем Чайка в Одессе (как отмечается, 8 минут до него пешком) можно снять комнату за 200 грн с человека. Есть все удобства: от беспроводного интернета до столика во дворе для отдыха.

За 249 грн в сутки с человека можно снять комнату на Молдаванке. В помещении одна кровать и диван. Есть холодильник, плита, чайник, кондиционер, душ, удобства. Через дорогу троллейбус, которым можно доехать на море.

Немного дороже – 250 грн с человека обойдется комната в доме в «Совиньоне». В комнате есть санузел, находится она на 2 этаже частного дома. Проведен интернет и есть кабельное, кондиционер. Во дворе есть место для авто.

За 270 грн с человека можно снять квартиру в Аркадии на Французском бульваре. В квартире 1 комната, но 4 спальных места. Находится она на 2 этаже. В квартире есть все, что нужно для проживания.

Проживание в однокомнатной квартире возле вокзала в Одессе обойдется в 300 грн с человека. Насколько далеко она от моря – неизвестно. В квартире есть все, что нужно – от стиральной машинки до чайника. Находится она на 2 этаже дома-хрущевки.

Арендовать квартиру в нескольких остановках от моря в Одессе можно за 400 грн. В квартире 2 комнаты, находится она на 6 этаже 9-ти этажного дома. Из окон балкона открывается вид на историческую часть города. В квартире есть кондиционер, интернет, телевизор, необходимая посуда и балье. Через 2 остановки находится Привоз.

Снять номер в пешей доступности у моря в Одессе обойдется в 499 грн с человека. В номере есть кондиционер, интернет. Есть ли там удобства и кухня – можно узнать по телефону, в объявлении об этом нет информации.

Аналогичную цена – 500 грн просят за комнату рядом с пляжем Лузановка. Из удобств общий туалет, душ и кухня. В комнате есть телевизор, вентилятор и спальное место.

За 600 грн в сутки в Одессе можно снять двухкомнатную квартиру в центре города. Проживать в помещении могут до 5 человек, правда и цена на аренду зависит от количества постояльцев. В квартире есть все необходимое: от микроволновки до телевизора. Жилье находится на 1 этаже дома-хрущевки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: