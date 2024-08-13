ТОП-10 необычных замков Украины: сколько ехать из Днепра и что посмотреть

Последние несколько недель лета отличное время для путешествий по Украине. Кроме рек, озер и гор в нашей стране есть замки необычайной красоты и каждый со своей удивительной историей.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых интересных для посещения замков Украины.

Хотинская крепость

Хотинская крепость находится в городе Хотин, Черновицкой области. Была построена в 1250 году. Сейчас это заповедник, до этого за всю свою историю крепость успела побывать и оборонительным сооружением, и торговым пунктом, и резиденцией правителей, и гарнизоном. В 2007 году крепость вошла в список 7 чудес Украины и считается одной из тех, кто лучше всего сохранился. Последние 50 лет тут снимают фильмы, например, «Захар Беркут» и многие другие. Сейчас в крепости работают выставки и проводят экскурсии. Время в пути из Днепра до Хотина – почти 12 часов.

Каменец-Подольский замок

Каменец-Подольский замок находится в одноименном городе в Хмельницкой области. Он считается одним из самых известных замков в Украине. Предположительно был возведен во времена Киевской Руси и крепость на этом месте впервые упоминается в летописях в 1374 году. Считался одним из самых неприступных оборонительных сооружений. Замок стоит на скалистом берегу реки. За все время своего существования замок перестраивался 14 раз. В замке 11 башен, а в его дворе есть колодец глубиной 40 метров. В 1928 году крепость-замок стала заповедником, а в 1937 году тут был организован музей. Необходимо провести в пути почти 18 часов, чтобы добраться до города из Днепра.

Меджибожский замок

Еще один замок в Хмельницкой области находится в поселке Меджибож у реки Южный Буг. Его строительство стартовало в 1362 году. Перед замком для обороны был вырыт глубокий ров. Двор имеет длину 130 м, ширину 85 метров, толщина стен 4 метра. Благодаря такому размеру его стены невозможно было пробить из пушек. Был построен как преграда на пути монголо-тараских войск и защита жителей от их набегов. в 1846 году в замке бывал Тарас Шевченко. А до этого, в 1760 году тут похоронили основателя хасадизма Израиля Баал Шем-Това. Поэтому раз в год сюда съезжаются еврейские паломники. Являлся местом проведения и реконструкции рыцарских турниров. Потребуется почти 17 часов, чтобы добраться до места назначения из Днепра.

Аккерманская крепость

Белгород-Днестровская или Аккерманская крепость сегодня является памятником истории. Возведена в XIIІ веке считается одной из самых больших крепостей в Украине – общая площадь ее территории составляет 9 га. Протяженность стен, которым обнесены крепостные строения – 2,5 км. Ранее на территории крепости было 34 башни и бастиона, многие из них имели свои имена – Сторожевая, Овидия, и другие. У каждой из них есть своя легенда. Крепость находится в городе Белгород-Днестровский, на скалистом берегу лимана. Путь от Днепра до Белгород-Днестровского займет чуть более 16 часов.

Збаражский замок

Збаражский замок находится в одноименном городе в Тернопольской области. Был построен в 1630-х годах. Построили его по заказу братьев Збаражских. В 1651 году крепость была завоевана Богданом Хмельницким. В 1840 –м году в замке был организован сахарный завод. С 1994 года входит в комплекс сооружений Збаражского государственного историко-архитектурного заповедника. В начале 2000-х был полностью отреставрирован. Сегодня в его залах хранится более 11 тыс экспонатов: от монет до антикварной мебели. В одном из двором замка находится колодец глубиной 70 метров. Преодолеть расстояние и посмотреть замок можно через 15-17 часов, столько едет поезд или автобус из Днепра.

Замок Любарта

Луцкий замок или замок Любарта находится в Луцке и считается памятником архитектуры и истории национального значения. Построенный в XIV веке сегодня он один из наиболее хорошо сохранившихся замков Украины. Принадлежал правителю Галицко-Волынского княжества Любарту, а потом его приемнику Витовту. В здании находились трибунал и суды. В наше время в замке Любарта действует единственные в Украине «Музей колоколов», «Музей технологий прошлого» и экспонируются старинные книжные издания. На стене замка есть надпись, сделанная сестрой Леси Украинки Ольгой Косач. На территории замка проводились рыцарские турниры. Дорога сюда займет более 16 часов из Днепра.

Замок Берегвар

Замок Берегвар или дворец графов Шенборнов находится в селе Карпаты в Мукавском районе. Был построен в 1890-х годах. Первые владельцы использовали его как охотничью усадьбу. Возле дворца был разбит сад-дендрарий с декоративным озером в центре. Сегодня тут находится санаторий «Карпаты», а дендрарий стал его парком. Размер парка – 19 га. Стены замка украшены барельефами на тему геральдических символов рода Шенборнов. Необычность замка – в том, что он как-будто «отражает» календарь. В нем 12 входов, по числу месяцев в году, 52 комнаты, по числу недель в году, 365 окон и 4 башни, как времени года. Добраться сюда из Днепра в среднем можно за 19 часов.

Замок Паланок

Еще один замок в Мукачево – это замок Паланок или Мукачевский. Он находится на горе вулканического происхождения. Считается, что строение было возведено в XI веке. Изначально замок был построен как место жительства, но за всю свою историю нередко становился ареной боевых действий, переходил из рук в руки. В 1950-х годах в нем даже размещалось профтехучилище. В 1960-м году в замке открылся исторический музей. Чтобы посмотреть на этот замок необходимо провести около 19 часов в дороге. Столько в среднем идет поезд из Днепра.

Золочевский замок

Золочевский замок находится в одноименном городе во Львовской области. Возведенный в 1634 году за всю свою историю он успел побывать и крепостью, и королевской резиденцией, и усадьбой. Тут также некоторое время была больница, тюрьма и учебное заведение. Сейчас тут музей-заповедник и картинная галерея. На территории замка есть камни с зашифрованными посланиями, которые пока что так никто не сумел расшифровать. Считается, что они принадлежали тамплиерам. Считается, что в замке даже есть приведения. Их зовут «Белая дама» и «Черный рыцарь». Провести в пути необходимо будет почти 18 часов – столько в среднем едет поезд из Днепра.

Жолковский замок

Жолковский замок находится в городе Жолква, Львовской области. Был построен в 1606 году. Был в составе фортификационной системы города. Но позже стал резиденцией короля. В 1915 году был сожжен в результате военных действий, восстанавливать его начали в 1935 году, а после в середине 1970-х, после чего замок передали в жилой фонд и долгое время тут находились квартиры. Сегодня в замке проводят экскурсии. Чтобы посмотреть замок необходимо будет преодолеть почти 900 км или провести в дороге более 19 часов.

фото: открытые источники

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