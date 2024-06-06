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ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Сегодня 14:00
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В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного. Такой напиток не только утолит жажду, но и подарит удивительный вкус во время питья.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Журналисты dnepr.info собрали подборку необычных безалкогольных коктейлей, которые можно попробовать в ресторанах Днепра.

Мандарин с облепихой

В ресторане «Плов хочу» можно попробовать безалкогольный коктейль с необычным вкусом смеси мандарины с облепихой и с добавлением апельсина и содовой. За 250 мл коктейля нужно отдать 145 грн. Заведение находится на Слобожанском проспекте, 128А.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Сладкое молоко

Для тех, кто газировке предпочитает молоко – в ресторане Dollar могут приготовить милкшейк со вкусом карамели и попкорна или банана с печеньем «Орео». За порцию холодного молочного коктейля нужно отдать 145 грн. Заведение расположено на площади Шевченко, 6.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Смузи с кордиалом 

Для тех, кто любит смузи в баре «Дом 1654» делают этот «напиток» с бананом, морковью, киви, фундуково-рисовым молоком, ананасовым и лаймовым кордиалом. За 250 мл смузи просят 150 грн. Заведение находится на улице Баррикадная, 3.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Бабл-ти

Для тех, кто не любит ни молочные коктейли ни смузи – еще один вариант необычного напитка – бабл ти. Это холодный час с шариками, по вкусу напоминающие желешки. В ресторане «Black Sheep» можно попробовать бабл ти под названием Банана Батер – с добавлением арахисовой пасты, пюре банана и молока. Порция в 250 млн стоит 125 грн. Ресторан находится на улице Сечевых Стрельцов, 1.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Грузинский лимонад

Для тех, кто любит необычные сочетания в ресторане «Мамой клянусь» готовят экзотический коктейль с пюре маракуи, огурцом, кинзой, лимонным соком и содовой. Обойдется такой напиток в 145 грн за 450 млн. Ресторан находится на улице Вернадского, 27.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Кофе с тоником

В ресторанах сети Confetti в качестве освежающего и охлаждающего напитка предлагают еспресо-тоник. Это смесь тоника с кофейным напитком. Выглядит весьма необычно, ведь тоник находится внизу бокала, а верхняя часть коктейля – темная. Порция обойдется в 89 грн. Заведение есть в ТЦ «Апполо», «Дафи», «Пассаж», «Вавилон», «Славутич».

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Лимонад из анчана

В заведении Double V среди разнообразных безалкогольных напитков наиболее необычным является лимонад на основе сирени и анчана. Анчан – это напиток цветов вьющегося растения ярко-синего цвета. Порция стоит 135 грн. Заведение находится на улице Литейной, 4.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Корейские напитки

В корейском ресторане Hansik в Днепре можно попробовать напиток с алоэ. Порция в 250 грамм обойдется в 65 грн. Как отмечено в меню, напиток в летнюю жару хорошо освежает и охлаждает. Адрес заведения: улица Гоголя, 1.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

Копченый и холодный

Еще один ресторан азиаткой кухни  Кастрюлька Asian Bistro предлагает посетителям сразу несколько необычных напитков. Один из них называется «Тегуанинь» — это сладко-кислый напиток на основе светлого чая улун с цветочным вкусом и нотками зелени. За 300 мл просят 80 грн.

И для любителей чая и экспериментов — холодный копченый черный чай под названием «Лапсан Сушонг». 150 мл напитка обойдется в 65 грн. Ресторан находится на улице Магдебурского права, 4А.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных напитков для летней жары, которые можно попробовать в Днепре

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