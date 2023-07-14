ТОП-10 мест для пикника в Днепре: поля скумпии, берег озера и обустроенная беседка в парке

На выходные дни в Днепре обещают солнечную и довольно теплую погоду. Такое время лучше всего проводить на улице и если есть возможность – в кругу друзей. Вместо ресторана или бара лучше всего отправиться на природу. На свежем воздухе можно не только перекусить, но и поиграть в активные игры.

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест в Днепре, куда можно отправиться с друзьями или родными на пикник или просто отдохнуть на природе.

У воды

В Днепре сразу несколько мест у воды, где можно устроить пикник. И первое место в списке занимает Коса на Победе. Тут есть несколько кафе, ларьков, где можно прикупить еды и пляж, скрытый в тени кронами деревьев. А еще с берега открывается отличный вид на город.

Коса на жилмассиве Красный Камень аналогична той, что есть на Победе. Тут также есть дикий пляж, расположится со столиком и стульями можно как в чаще деревьев, так и у воды на песке. На большей части косы высажены высокие деревья так что обгореть на солнце не грозит.

На жилмассивах Каменской и Ломовской есть не просто пляж у воды, а самый настоящий лес, где растут хвойные и лиственные деревья. Сюда приходят те, кто хочет побыть у воды, порыбачить и устроить пикник. Лес довольно большой и людей тут много, но места всем хватает. В 2020 году он получил статус заказника. Тут можно почувствовать себя в настоящем лесу и при этом не покидать пределы Днепра.

Еще одно место у воды, где можно устроить пикник – озеро Котлован или, как его еще называют Криничное. Находится в промышленном районе Днепра, озеро штучное, появилось в середине 1970-х годов. Тут нет водорослей, но водится 13 видов рыб и даже раки. Вокруг озера много песка, но также есть зеленая зона, в тени которой и можно устроить пикник. Места тут не очень много, так что для тех, кто хочет тут отдохнуть приезжать нужно по –раньше.

Парки Днепра

В реконструированных парках Днепра предусмотрена возможность отдыха в беседках. Там есть лавочки и столы, так что позаботиться нужно только о еде и о том, чтобы на всех желающих хватило таких беседок. Обустроенные места для отдыха есть в парке Зеленый Гай и Новокодацком.

Но если не хватило беседок, а пикник хочется устроить в парке – это не проблема. В Зеленом Гае осталась еще часть необустроенной территории с крутыми оврагами и высокими деревьями. Находится она в самом дальнем углу парка.

В Новокодацком парке также легко можно найти зеленую лужайку для пикника, вдали от шумных детских аттракционов и спортивных площадок.

Устроить пикник можно и в парке Сагайдак. Территорию парка можно условно разделить на пляжную и зеленые зоны. Найти место можно как на лужайке парка, среди травы и кустов, так в тени, под деревьями в глубине зеленой зоны.

Еще один парк, куда можно приехать на пикник – лесопарк Дружбы народов. В нем не найти спортивных площадок, тренажеров или асфальтированных дорожек, но есть много травы и деревьев. В парке можно встретить бегунов, велосипедистов и собачников, но территория его настолько огромна, что места хватит всем. Это еще один такой «мини-лес» в Днепре.

Балки Днепра

Тоннельная балка подойдет для тех, кто хочет побыть среди цветов и послушать пение редких птиц во время пикника – соловья, дрозда, кукушку. А еще растет шелковица, абрикосы, есть поля скумпии, мака и сон-травы. Также тут можно встретить фазанов, белок и уток.

Из-за необычного рельефа балку Сажевку иногда сравнивают с горами в Новой Зеландии. Здешний пейзаж выглядит очень живописно. Тут мало деревьев, в основном есть только трава, так что, отправляясь на пикник в эту балку не забудьте средства для защиты от солнца.

Белая балка была прозвана так из-за того, что в ней есть залежи белой глины, а также белые гранитные скалы – следы рисского ледникового периода, когда южная часть ледника доходила до Днепра. В балке есть несколько ручейков, небольшое озеро, много различных деревьев – фруктовых и обычных, а также цветы и травы.

Все три балки из нашего описания являются также любимым местом бегунов, велосипедистов и фотографов.

До и после пикника

Перед пикником заранее позаботьтесь о репилентах – средствах защиты от клещей. Основные места их обитания – зеленая зона у воды, где есть тень от деревьев и не жарко. Клещи «живут» в траве или кустах, но не на деревьях. По приезду с пикника тщательно осмотрите себя и домочадцев на наличие клещей на теле – их укус почувствовать невозможно.

Уезжая домой после пикника не забудьте забрать мусор с собой.

Во время пикника не разводите костры в зонах, где запрещено это делать, а если жарили шашлыки, то перед уходом тщательно залейте костер водой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: