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ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Сегодня 12:41
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В 1950-х годах рядом с Фестивальным причалом и парком Шевченко в Днепре стояли коммуналки с удобствами на улице и общей кухней на весь дом. Район не считался таким престижным, как сейчас, а на улицах вместо асфальта была брусчатка и камни. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел старинный район Днепра – Каменья.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

В зеленых улицах с новыми ЖК и новыми офисными комплексами, что находятся у парка Шевченко в Днепре сейчас трудно узнать старый район Каменья. Именно так называлась местность напротив Фестивального причала. Такое «имя» она получила из-за обилия гранитных камней, которые спускались вдоль холма к реке.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Вместо многоэтажек и асфальтированных дорог и тротуаров там, около 50 лет назад были узкие улочки с маленькими одно и двухэтажными домами, где после Второй мировой войны жили сразу несколько семей в одном доме.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Удобств в таких домах практически не было. Наличие в доме ванны считалось по тем меркам роскошью. Как и отдельная кухня на семью, большинство делили такие общие комнаты пользования с соседями. Многие пристраивали себе небольшие тамбуры, где ставили плиту или столик для еды.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Дома стояли практически впритык друг к другу, сделанные из камней, кирпичей или дерева они имели несколько входов.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Улицы были с крутыми подъемами, во время гололеда и обильного снегопада пройтись по ним было тем еще квестом. Но для детей они заменяли горки.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Каменья – это название целого микрорайона, где жили люди, там было несколько улиц.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

На некоторых из них дорога была вымощена брусчаткой, как на проспекте, на других – асфальта не было, только утоптанная грутовка.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Первые дома тут появились еще в 1830-х годах.  Последние здания сносили в 2001 году.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

Переоборудовать район начали с появлением набережной, в 1960-х годах.

Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

 

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», В. Грабовский

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Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницыУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницыРусский

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