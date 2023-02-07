Только за неделю: на Днепропетровщине ОРВИ и коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей

С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщается на странице Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 13,3% (среди взрослого населения снизилась на 14,4%, а среди детей до 17 лет – на 11%).

По сравнению с предыдущей неделей общее количество госпитализированных снизилось на 7,9%, а среди детей – на 4,9%. Всего за неделю по области госпитализированы 511 человек (4,9% от заболевших), из них 254 ребенка (7,4% от заболевших детей).

По данным дозорной больницы, в течение недели зарегистрировано 24 случая тяжелой острой респираторной инфекции (ТГРИ). У двух из пяти пациентов обнаружена РНК вируса гриппа А.

От гриппа за неделю привились 190 человек.

Всего с начала эпидемического сезона 2022/2023 против гриппа в области привито 12 432 человека (56,5% от запланированных).

С начала эпидемического сезона в Днепропетровской области переболело ОРВИ 4,97% населения области.

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