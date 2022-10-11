Только в Днепре: в сети продают осколки ракет на сувениры

На одном из сайтов в сети появилось объявление о продаже фрагментов ракет от атаки на Днепр 10 октября.

Россияне продолжают терроризировать Украину ракетами: итоги дня на Днепропетровщине 230-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Очередной трудный день для нашей области. просмотров

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