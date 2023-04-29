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  • Только для жильцов: в Днепре горожан не пустили в укрытие одного из ж/к во время тревоги

Только для жильцов: в Днепре горожан не пустили в укрытие одного из ж/к во время тревоги

Сегодня 10:28
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В пятницу в 04:28 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

Новости Днепра про Только для жильцов: в Днепре горожан не пустили в укрытие одного из ж/к во время тревоги

Приблизительно в это же время желающих спрятаться в подземном паркинге «Комфорт Сити Рыбинский» не пустили в укрытие.

Об этом сообщают местные жители.

Они отметили, что на входе в паркинг висит объявление, где указано, что доступ открыт только для жильцов дома.

Охранник не пустил женщин с детьми из соседнего дома. Это единственное укрытие для жителей многоэтажных домов Подстанции, к которому можно добежать, тем более ночью. Укрытие паркинга было обустроено с начала войны. Во время ракетных атак там было 100-200 человек, дети. А сейчас паркинг работает только как укрытие для жителей ж/к Рыбинского и работников «Макдональдса», – сообщила днепрянка Марина.

Напомним, вчера в Днепре было слышно несколько взрывов. Ракеты разрушили частный дом, предприятие и строительную базу. В результате атаки погибли 31-летняя женщина и 2-летний ребенок.

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