Точно никуда не полетит: в результате взрыва на военном аэродроме в Беларуси был поврежден российский самолет

В воскресенье утром, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси прогремели два взрыва. Как выяснилось, там был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Информацию подтвердили в Telegram-канале белорусской оппозиционной организации BYPOL.

Они сообщили, что в результате двух взрывов были повреждены передняя и задняя части самолета агрессора. В частности, пострадали авионика и радиолокационная антенна.

«Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит», — уточняется в сообщении.

Отметим, самолет-разведчик ДРЛО А-50 ВКС РФ оккупанты используют для поиска украинских систем ПВО. Враг регулярно проводит полеты А-50 в воздушном пространстве Беларуси в сопровождении МиГ-31К, которые могут нести ракеты «Кинжал», что позволяет обнаруживать наши системы противовоздушной обороны, поскольку их радары в это время следят за полетом российских ракетоносителей.

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