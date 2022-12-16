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Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)

Сегодня 16:39
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Одну из ракет, сегодня летевшую на Киев, сбили с обычного пулемета.

Новости Днепра про Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)

По словам командира терроборонцев с позывным Гера, молодой боец не растерялся и быстро отреагировал, увидев в небе ракету. Он подбил ее из пулемета. После этого она закружилась и упала недалеко от их позиции.

Новости Днепра про Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что в момент падения ракеты видели зеленые искры.

Видео сняли журналисты Associated Press.

Новости Днепра про Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)Русский

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