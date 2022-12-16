Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)

Одну из ракет, сегодня летевшую на Киев, сбили с обычного пулемета.

По словам командира терроборонцев с позывным Гера, молодой боец не растерялся и быстро отреагировал, увидев в небе ракету. Он подбил ее из пулемета. После этого она закружилась и упала недалеко от их позиции.

Очевидцы рассказали, что в момент падения ракеты видели зеленые искры.

Видео сняли журналисты Associated Press.

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