Терробороновец сбил летевшую на Киев ракету с пулемета (ВИДЕО)

По словам командира терроборонцев с позывным Гера, молодой боец не растерялся и быстро отреагировал, увидев в небе ракету. Он подбил ее из пулемета. После этого она закружилась и упала недалеко от их позиции.
Очевидцы рассказали, что в момент падения ракеты видели зеленые искры.
Видео сняли журналисты Associated Press.Яна Юхименко
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