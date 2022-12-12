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Тероборона Днепра уничтожила технику оккупантов

Сегодня 09:30
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Тероборона Днепра уничтожила технику оккупантов в Донецкой области.

Новости Днепра про Тероборона Днепра уничтожила технику оккупантов

Об этом сообщает Отдельная бригада территориальной обороны Днепра.

На участке теробороновцев из Днепра прошло жестокое сражение. На украинских бойцов оккупанты пошли в танковую атаку, но получили достойный отпор.

На донецком поле усилиями наших защитников пылает куча вражеской техники: танки, БМП, БТР рашистов.

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