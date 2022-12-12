Тероборона Днепра уничтожила технику оккупантов

Об этом сообщает Отдельная бригада территориальной обороны Днепра.
На участке теробороновцев из Днепра прошло жестокое сражение. На украинских бойцов оккупанты пошли в танковую атаку, но получили достойный отпор.
На донецком поле усилиями наших защитников пылает куча вражеской техники: танки, БМП, БТР рашистов.
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