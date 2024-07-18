Теперь тут живут орланы, а из воды растут деревья: ТОП-5 забытых пляжей Днепра

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядели пляжи Днепра на которые сегодня уже никто не ходит.
Рассвет посещаемости Шевского острова припал на 1950-е годы. Длинная полоска суши в форме косы находился чуть ниже Монастырского острова. На остров ходили речные трамвайчики, теплоходы, сюда можно было приплыть с палаткой на пару дней на отдых. На острове был павильон, где продавали воду и сок. Популярность острова стала спадать в 1970-х годах. Тогда речных трамвайчиков на воде стало меньше, моста на остров не было, добираться до него стало труднее.
Сейчас отрезок суши не ухожен, весь зарос зеленью, тут нет большого количества отдыхающих. Иногда сюда приплывают рыбаки или любители каяков. Небезразличные жители иногда устраивают тут субботники.
Неподалеку от Шевского острова есть Алексеевский остров. Он также пережил пик популярности в 1950-1970-х годах, поскольку к нему было легко добраться на речном трамвайчике или пароходе. Остров небольшой. На нем была развита инфраструктура – оборудованный пляж и павильон с водой и соками, но, когда к острову перестали возить на трамвайчиках популярность его резко упала. Сегодня это практически нетронутая людьми полоска суши на реке.
Сюда приезжают порыбачить рыбаки. Остров зарос деревьями и кустарниками. Изюминкой острова являются местные жители – орланы.
Кубой прозвали небольшой остров у Кайдакского моста. Он находится посредине реки и весьма популярен у рыбаков – рыба тут хорошо клюет. Остров небольшой и рассмотреть его с берега практически нереально. Тут густые деревья, много травы и цветов. Остров был известен среди горожан в далекие 1950-е годы, а свое название получил в честь аналогичного острова в океане, поскольку очертаниями напоминал его. Отдыхали тут не часто, поскольку среди городских жителей ходила легенда о русалках, живущих на острове, а еще остров был популярен среди контрабандитов и преступников. Да и кто захочет плыть на остров, где можно встретиться с опасностью лицом к лицу.
На Кубе действительно может быть опасно – тут водятся водяные ужи и гадюки, которым может не понравится, что их покой нарушают отдыхающие. Но несмотря на это на остров иногда причаливают рыбаки. А еще на острове много бакланов. Поясняется это тем, что скорее всего тут очень рыбное место.
Считается, что изначально остров был намного больше и шире, но в связи со строительством ДнепроГЕСа его сильно затопило.
Еще один популярный в 1950-1970-х годах остров для отдыха – Зеленый остров или его еще называют «Красный водник». Остров небольшой – его размеры примерно 800 на 300 метров. Добирались сюда на лодках или речном трамвайчике. Тут был оборудованный пляж, павильоны, где можно было купить не только воду и сок, но и мороженое с бутербродами. Была площадка для игры в шахматы, детские качели, беседки, медпункт с дежурным врачом. Остров был такой популярный у населения, что местные власти думали построить к нему пешеходный мост.
В начале 1990-х годов на Зеленый перестали ходить трамвайчики. Добраться до него можно было только на собственном плавсредстве. Сегодня сюда приплывают только рыбаки или любители «дикого» отдыха.
Рядом с Зеленым островом расположен еще один – Безымянный. В народе его еще называли «Дубовым». Он также небольшой по своим размерам – около 600 метров в длину и 200 в ширину. На нем до сих пор сохранилась полоска песчаного берега, а сам остров зарос деревьями, кустами и травой. Растительности тут так много, что глядя на него с берега может создаться впечатление, что деревья и трава растут прямо из воды.
Речные трамвайчики возили сюда людей в 1950-х годах, а сегодня сюда иногда приезжают с ночевкой туристы или рыбаки. Безымянный-Дубовый находится напротив косы на Красном Камне, так что отдыхающие там могут легко его увидеть среди водной глади.
фото: открытые источники
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