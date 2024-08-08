Теперь на велосипедах: в Днепре придумали новый способ грабежа горожан

Днем 7 августа в Самарском районе Днепра грабитель на велосипеде подъехал к пострадавшему, выхватил смартфон из рук и уехал с места преступления. Пострадавший чудом успел запомнить приметы вора.
Прибывшие на место происшествия правоохранители сразу же опросили пострадавшего и отправились на поиски преступника.
Найти велосипед, который принадлежит предполагаемому грабителю удалось за несколько минут. Впоследствии появился и сам вор, который во время разговора со стражами порядка признался в совершении преступления. В кармане мужчины нашли сворованный у прохожего гаджет.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и теперь делом занимается следователь.
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