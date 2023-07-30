Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Местные, которые занимались высадкой овощей, уже могут увидеть на новообразованных «огородах» первые результаты своей работы. Плоды выросли прямо среди ракушек.
Редакция Nikopolnews акцентирует на том, что ряды ровные, поэтому это именно результат человеческой деятельности, а не попадание в землю случайных семян. Это можно увидеть и на обнародованных кадрах.
«Разве украинцы могут потерять момент, когда к ним пришло поле?» — цитируют жителей Никополя журналисты.
Напомним, ранее стало известно, что дно Каховского водохранилища засеяли картофелем. Раньше там было могучее «Никопольское море», от которого ничего не осталось после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Но уже сейчас на земле можно увидеть зеленые ровненькие рядки.
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