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  • Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Сегодня 11:00
просмотров

Не так давно украинцев приятно ошеломила новость о том, что никопольцы высадили картофель на дне Каховского водохранилища. Теперь же там заметили еще и кабачки.

Новости Днепра про Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Местные, которые занимались высадкой овощей, уже могут увидеть на новообразованных «огородах» первые результаты своей работы. Плоды выросли прямо среди ракушек.

Новости Днепра про Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Редакция Nikopolnews акцентирует на том, что ряды ровные, поэтому это именно результат человеческой деятельности, а не попадание в землю случайных семян. Это можно увидеть и на обнародованных кадрах.

Новости Днепра про Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

«Разве украинцы могут потерять момент, когда к ним пришло поле?» — цитируют жителей Никополя журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что дно Каховского водохранилища засеяли картофелем. Раньше там было могучее «Никопольское море», от которого ничего не осталось после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Но уже сейчас на земле можно увидеть зеленые ровненькие рядки. 

Новости Днепра про Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

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Новости Днепра про Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачкиУкраїнська Новости Днепра про Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачкиРусский

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