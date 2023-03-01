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Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с Днепропетровщины

Сегодня 10:00
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с Днепропетровщины

В бою с российскими оккупантами, проявив стойкость и мужество, погиб житель Соленого 33-летний Азамат Николаевич Трясак.

Печальную новость обнародовала Солонянская территориальная община.

«Солонянский поселковый совет и все земляки выражают искренние соболезнования семье и всем близким погибшего защитника Украины. Вместе с Вами склоняем головы в глубокой скорби. Пусть Господь поможет вам выстоять в это сверхтяжелое время, а наши искренние соболезнования облегчат Ваше семейное горе», — говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с ДнепропетровщиныРусский

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