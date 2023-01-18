Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину

Жуткое событие произошло на проспекте Александра Поля. Там в понедельник, 16 января, в квартире одной из многоэтажек нашли тело женщины, которое начали есть коты, об этом пишет Информатор.
Известно, что полицейских позвала соседка погибшей, которая не видела бабушку несколько дней. Сообщается, что женщина жила вместе с сыном, имеющим расстройства психики. Руки и ноги пенсионерки начали есть кошки.
Предварительно следов насильственной смерти нет. Обстоятельства смерти будут устанавливать стражи порядка, а тело женщины направили на судмедэкспертизу.
Осторожно дальше фото 18+
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