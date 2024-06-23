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  • Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки

Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки

Сегодня 21:17
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Полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление, несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие.

Новости Днепра про Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки

В Кривом Роге мать девочки обратилась в полицию 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась. Для поисков пропавшей была развернута поисковая операция, ориентированная на весь личный состав полиции. Было привлечено более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили родственников, соседей и возможных свидетелей, осмотрели местность с помощью дрона. Ориентировка по приметам пропавшей была размещена на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и других людных местах. К сожалению, ни одна из этих мер не дало успешного результата – девочку разыскать не удалось. Параллельно полицейские ювенальные превенции установили и опросили знакомых и всех, с кем ребенок общался. Как оказалось, никто из них не видел и не разговаривал с ней после 15 июня.

В результате выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские установили, что девочка стала жертвой преступления, а к убийству ребенка причастна ее мать. 15 июня во время ссоры она жестоко убила свою дочь. Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. 22 июня полицейские обнаружили тело девочки. Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, изъяли всю необходимую следственную информацию и вещественные доказательства. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В этот же день 40-летнюю женщину задержали. 23 июня ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Новости Днепра про Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки

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Новости Днепра про Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочкиУкраїнська Новости Днепра про Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочкиРусский

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